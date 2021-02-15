Фото з орбіти: космонавт показав найромантичніше місце на Землі
Це атол Тупаї, що має форму серця
Космонавт Сергій Кудь-Свєрчков в честь Дня Святого Валентина сфотографував з орбіти найромантичніше місце у світі – атол Тупаї, що має форму серця. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Перед вами Тупаї. Мабуть, одне з найромантичніших місць світу! Це атол з пляжами з білого піску, лагунами блакитної води та кокосовими пальмами у складі Підвітряних островів, розташованих у 19 кілометрах на північ від острова Бора-Бора", – написав під кадром в Instagram космонавт.
Сергій також похвалився знімком африканського озера Чад. "Ось такий незвичайний "малюнок" у формі серця, що приготувала для нас природа Землі, попався в об'єктив фотоапарата", – прокоментував він.
Нагадаємо, раніше астрономи помітили на південному полюсі Марса "різдвяного янгола з серцем". Цікаве зображення утворилося на поверхні червоної планети через танення льоду.
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До того ж, NASA показала вражаючий знімок шматочка Землі з космосу.
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