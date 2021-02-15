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Фото з орбіти: космонавт показав найромантичніше місце на Землі

Сьогодні, 09:31

Це атол Тупаї, що має форму серця

Космонавт Сергій Кудь-Свєрчков в честь Дня Святого Валентина сфотографував з орбіти найромантичніше місце у світі – атол Тупаї, що має форму серця. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Перед вами Тупаї. Мабуть, одне з найромантичніших місць світу! Це атол з пляжами з білого піску, лагунами блакитної води та кокосовими пальмами у складі Підвітряних островів, розташованих у 19 кілометрах на північ від острова Бора-Бора", – написав під кадром в Instagram космонавт.

Фото: Instagram | Sergey Kud-Sverchkov

Сергій також похвалився знімком африканського озера Чад. "Ось такий незвичайний "малюнок" у формі серця, що приготувала для нас природа Землі, попався в об'єктив фотоапарата", – прокоментував він.

Фото: Instagram | Sergey Kud-Sverchkov

Нагадаємо, раніше астрономи помітили на південному полюсі Марса "різдвяного янгола з серцем". Цікаве зображення утворилося на поверхні червоної планети через танення льоду.

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До того ж, NASA показала вражаючий знімок шматочка Землі з космосу.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/kudsverchkov
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