Фантастика! Посеред лісу з'явився чарівний смайлик гігантських розмірів

На вкритому деревами схилі в американському штаті Орегон з'являється жовтий смайлик – його діаметр становить приблизно 100 метрів

В американському штаті Орегон креативні лісники за допомогою дерев різних типів створили чарівний смайлик-велетень.

Спочатку фахівці визначили межі кола за допомогою мотузки, а потім на місці очей і рота посадили вічнозелені дугласові ялиці, а іншу частину заповнили модриною, яка повністю жовтіє восени.

Діаметр величезної посмішки становить приблизно 100 метрів.

До речі, є ще одна причина посміхнутися: раніше ми підготувала оригінальний календар подарунків на квітень.

Відео: Сьогодні

Історія орегонського смайлика бере свій початок з 2011 року. Компанія Hampton Lumber, якій належить ця територія, під час проведення робіт з відновлення лісів вирішила трохи повеселитися.

"Ідея смайлика з'явилася у Девіда Хемптона (власник компанії Hampton Lumber) і нашого колишнього менеджера з лісових господарств Денніса Крила. Коли ми збирали урожай, то знали, що ця область є добре помітною для людей, які їдуть по шосе. Тож Девід і Деніс вирішили трохи повеселитися", – розповідає представниця Hampton Lumber.

Нагадаємо, психологи радять використовувати "тонни" смайликів на карантині. Крім цього, Apple змінила емодзі у масці – тепер він посміхається.

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