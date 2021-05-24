Євробачення-2021 пройшло на ура, але залишилось найсмачніше – меми. Їх ми не забудемо ніколи

Life Сьогодні зібрали найкращі меми з Євробачення у цьому році. Ми впевнені, що вам сподобається

Фото: Сьогодні

"Євробачення-2021" – все! У головному музичному святі року вельми прогнозовано переміг італійський глем-рок у виконанні групи Maneskin.

Соліст колективу дав жару, влаштувавши на сцені конкурсу ТАКЕ, що нам навіть незручно переказувати. Благо й інших приводів для жартів на музичному конкурсі було досить.

Life Сьогодні зібрали найякісніші меми з "Євробачення" у цьому році. Ми впевнені, що вам сподобається.

Тепер ми знаємо, що значить "щастя повні штани".

* Поправка: порвані штани.

Здалося?

Це просто бомба!

Ну, нехай всі будуть здорові

Відмінностей НЕМАЄ

Маніжа як окремий вид мистецтва

Це геніально

Кіркоров, пробач

Правильний підхід до результатів конкурсу

Велика Британія отримала нуль балів. НУЛЬ! І від журі, і від глядачів.

Але це ще не привід засмучуватися

Дядя Вася? А ви як там опинилися?

Ну і про переможців.

Так, гаразд. Нам не шкода. Забирайте перемогу. Нам просто набридло вигравати у цьому вашому Євробаченні!

Фото: Mememaster

Нагадаємо, виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце у трендах YouTube.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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