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Європейський формат відпочинку Apres Ski від Atlas Weekend

Сьогодні, 11:00

Команда проєкту додала драйву зимовому відпочинку в Буковелі

Де в Україні відпочити? Скільки разів ти ставив собі це питання за останній рік? Як виявилося, туристичні можливості нашої країни просто приголомшливі. Відмінні пляжі Чорного і Азовського морів, гарячі джерела Закарпаття, мінеральні води Трускавця і Миргорода.

А взимку поза всякою конкуренцією гірськолижні курорти Карпат. Сани, лижі, сноуборд... Розваги, на будь-який вік і смак. І, найголовніше, під час локдауну українські курорти не закрили. Готелі та гостьові будинки приймають туристів, працюють підйомники. Хіба не круто?

Новинка Карпат – Apres Ski

Буковель з самого початку епідемії Covid-19 дотримувався всіх карантинних норм та вимог. Природно, що курорту держава насамперед дала добро на роботу під час локдауна. А тисячі відпочиваючих зробили Буковель ще більш впізнаваним в нашій країні. Це тепер статусно, модно, молодіжно, драйвово. І по-європейськи.

Драйву додала команда проєкту Atlas Weekend, яка відкрила зимову локацію в Буковелі. До кінця лижного сезону найкрутіші тусовщики тепер збираються біля сьомого спуску з 10:00 до 20:00.

І навіть якщо ви важкі на підйом, побувайте тут обов'язково. Це місце унікальне! Ви побачите новий формат відпочинку – Apres Ski. Він широко поширений на курортах в Альпах, але для Карпат – дивина.

"Одна з місій Atlas Weekend – знайомити широку українську аудиторію з європейськими форматами відпочинку. Суть Apres Ski – після катання можна відразу в лижних черевиках і гірськолижному костюмі зайти на локацію і відчувати себе комфортно, відпочивати, їсти, веселитися. Таке зробити неможливо в інших закладах. Вам просто-напросто буде жарко в лижному костюмі сидіти в ресторані або тим більше запалювати на вечірці. Формат Apres Ski зручний тим, що після катання на лижах не треба їхати в готель (часто десятки кілометрів в сусідні села або міста), переодягатися, приймати душ і думати про своє дозвілля. У нас можна тусуватися відразу після "покатушек", – розповідає Дмитро Сидоренко, засновник і генеральний директор фестивалю Atlas Weekend.

До речі, це не заміна річному фестивалю. Atlas Weekend, яким ми його звикли знати, щорічно буде проходити кожного другого тижня липня в Києві на ВДНГ. Atlas Weekend Bar & Apres Ski – це окрема локація, яка буде сезонно працювати в Карпатах.

Вхід вільний

Що собою являє Apres Ski в Буковелі? Це зона в 1500 квадратних метрів під відкритим небом. Одночасно може прийняти до тисячі людей. Вечірки кожен день. Вхід безкоштовний!

Тут ви:

  • розженете кров зігріваючими напоями або коктейлями;
  • перекусите відмінною вуличною їжею;
  • запально потанцюєте в DJ-зоні з клубною музикою від кращих діджеїв – резидентів Atlas Weekend;
  • відпочинете і зігрієтеся на шезлонгах або пуфах біля багаття;
  • з преміум-картою Mastercard відпочинете біля каміну в vip-зоні.

Є тут і своя фішка – танці на столах! Зона для прийому їжі ввечері перетворюється в танцпол. Це досить яскраво, весело, прикольно.

На період локдауна компанія дотримується всіх карантинних обмежень. Тому танців та вечірок не буде, але вас зігріють і нагодують. У зоні фуд-кортів продадуть на винос гарячі напої та закуски.

Як стати королем

І це ще не все. Активності тривають! Про це подбав офіційний партнер проєкту – Parimatch. Компанія підтримала новий формат відпочинку від Atlas Weekend.

Любителі гірських лиж і сноубордів – не проїдьте повз конкурсу "Король гори". Тут море адреналіну і емоцій. А стати королем на вечір під силу кожному.

Радимо полювати на "зайчиків". Промокоманда в костюмах "зайчиків" подарує вам мерч за прогноз, а незабаром можна буде отримати і знижку на глінтвейн або пунш.

У зоні Parimatch – два настільних футболи ніколи не простоюють. Користується успіхом і велика дженга. Удачу випробувати можна не тільки на гірських схилах. Грайте в "Бінго"! Правила прості, головне – бути уважним.

До речі, про вечірки. Перша спецподія Parimatch спільно з командою SVET відбудеться вже 29 січня. З 12:00 вас чекає грандіозне техно-паті. За атмосферу відповідають: Xenia, Cherry, R.A.N, Jam Rumi, Varya. Буде гаряче і драйвово.

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Буковель курорти Atlas Weekend Parimatch
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