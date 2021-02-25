Це вірш Лесі Українки чи сучасна пісня: поетично-музичний тест
Читаємо рядки і визначаємо, що з цього писала Леся Українка, а що співають у сучасних хітах
Segodnya.ua вітає усіх з ювілеєм Лесі Українки. 25 лютого відзначаємо 150-річчя з дня народження славетної поетеси.
Це гарна нагода переконатіся, что вірші Лесі залішаються Сучасний та актуальними й у наш час. Повірте, не так просто відрізніті їх від популярних ніні Музична хітів. Спробуйте це сделать у нашому тесті.
Ну, почнемо. Ці рядки – вірш Лесі Українки чи сучасна українська пісня? "Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа?"
"Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, Так міцно, щільно, і закрить од світа, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мов руїна, листом вкрита".
"Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, Як діти, граємо в любов".
"Все, все покинуть, до тебе полинуть, Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! Все, все покинуть, з тобою загинуть, То було б щастя, мій згублений світе!"
"Ох, розкрились троянди червоні, Наче рани палкі, восени, Так жалібно тремтять і палають – Прагнуть щастя чи смерті вони?"
"Біла троянда розквітла, Я простягнула руки до світла, І новий день увірвався у місто, вмитий дощем. Біла троянда, небо блакитне, Моє кохання знову розквітне…".
"А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Сію-вію, сію-вію конопелечки. Сію-вію, сію-вію зеленесеньки".
"Великеє місто. Будинки високі, Людей тих – без ліку! Веселую чутно музику. Розходяться людськії лави широкі, Скрізь видно ту юрбу велику".
"Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує, Місто наповнилося Колишніми коханцями".
"Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі?"
Фото: Getty Images, Unsplash, Pixabay, Pexels, l-ukrainka.name, Юрій Грязнов/facebook.com/boomboxfamily, Тетяна Бундзило/facebook.com/khrystyna.soloviy, instagram.com/kamenskux, facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/THEHARDKISS.
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