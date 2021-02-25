Це вірш Лесі Українки чи сучасна пісня: поетично-музичний тест

Читаємо рядки і визначаємо, що з цього писала Леся Українка, а що співають у сучасних хітах

Segodnya.ua вітає усіх з ювілеєм Лесі Українки. 25 лютого відзначаємо 150-річчя з дня народження славетної поетеси.

Це гарна нагода переконатіся, что вірші Лесі залішаються Сучасний та актуальними й у наш час. Повірте, не так просто відрізніті їх від популярних ніні Музична хітів. Спробуйте це сделать у нашому тесті.

Це вірш Лесі чи сучасні пісня? Впевнені, ви впораєтеся. Уважно прочитайте рядки та визначте, які з них написала Леся Українка, а які співають сучасні українські артисти. Попереду 10 запитань, щоб зрозуміти, наскільки ви вправний лесезнавець. Почати тест 1/10 Ну, почнемо. Ці рядки – вірш Лесі Українки чи сучасна українська пісня? "Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа?" Далі 2/10 "Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, Так міцно, щільно, і закрить од світа, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мов руїна, листом вкрита". Далі 3/10 "Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, Як діти, граємо в любов". Далі 4/10 "Все, все покинуть, до тебе полинуть, Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! Все, все покинуть, з тобою загинуть, То було б щастя, мій згублений світе!" Далі 5/10 "Ох, розкрились троянди червоні, Наче рани палкі, восени, Так жалібно тремтять і палають – Прагнуть щастя чи смерті вони?" Далі 6/10 "Біла троянда розквітла, Я простягнула руки до світла, І новий день увірвався у місто, вмитий дощем. Біла троянда, небо блакитне, Моє кохання знову розквітне…". Далі 7/10 "А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Сію-вію, сію-вію конопелечки. Сію-вію, сію-вію зеленесеньки". Далі 8/10 "Великеє місто. Будинки високі, Людей тих – без ліку! Веселую чутно музику. Розходяться людськії лави широкі, Скрізь видно ту юрбу велику". Далі 9/10 "Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує, Місто наповнилося Колишніми коханцями". Далі 10/10 "Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі?" Далі

Фото: Getty Images, Unsplash, Pixabay, Pexels, l-ukrainka.name, Юрій Грязнов/facebook.com/boomboxfamily, Тетяна Бундзило/facebook.com/khrystyna.soloviy, instagram.com/kamenskux, facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/THEHARDKISS.

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