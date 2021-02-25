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Це вірш Лесі Українки чи сучасна пісня: поетично-музичний тест

Сьогодні, 09:00

Читаємо рядки і визначаємо, що з цього писала Леся Українка, а що співають у сучасних хітах

Segodnya.ua вітає усіх з ювілеєм Лесі Українки. 25 лютого відзначаємо 150-річчя з дня народження славетної поетеси.

Це гарна нагода переконатіся, что вірші Лесі залішаються Сучасний та актуальними й у наш час. Повірте, не так просто відрізніті їх від популярних ніні Музична хітів. Спробуйте це сделать у нашому тесті.

Це вірш Лесі чи сучасні пісня?

Впевнені, ви впораєтеся. Уважно прочитайте рядки та визначте, які з них написала Леся Українка, а які співають сучасні українські артисти. Попереду 10 запитань, щоб зрозуміти, наскільки ви вправний лесезнавець.
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1/10

Ну, почнемо. Ці рядки – вірш Лесі Українки чи сучасна українська пісня? "Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа?"

Леся Українка
Звісно, це "Contra spem spero!" ("Без надії сподіваюсь!") – вірш Лесі Українки та її життєве кредо. Далі йдуть такі рядки:
"Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!".
Пісня
Не впізнали один з головних творів Лесі Українки? Це "Contra spem spero!" ("Без надії сподіваюсь!") – вірш та життєве кредо поетеси. Далі йдуть такі рядки:
"Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!".
Далі
2/10

"Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, Так міцно, щільно, і закрить од світа, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мов руїна, листом вкрита".

Леся Українка
Обидві відповіді є правильними. Це вірш Лесі Українки, рядки якого поклав на музику Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс". Так виникла пісня "Плющ". Далі йдуть такі слова:
"Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Пісня
Обидві відповіді є правильними. Це вірш Лесі Українки, рядки якого поклав на музику Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс". Так виникла пісня "Плющ". Далі йдуть такі слова:
"Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу".
Далі
3/10

"Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, Як діти, граємо в любов".

Леся Українка
Ні, це пісня "Хто, як не ти", яку виконує 28-річна співачка Христина Соловій. Саме вона написала для неї слова.
Пісня
Так, це пісня "Хто, як не ти", яку виконує 28-річна співачка Христина Соловій. Саме вона написала для неї слова.
Далі
4/10

"Все, все покинуть, до тебе полинуть, Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! Все, все покинуть, з тобою загинуть, То було б щастя, мій згублений світе!"

Леся Українка
Так, це з вірша Лесі Українки. Далі такі рядки:
"Стать над тобою і кликнуть до бою
Злую мару, що тебе забирає,
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою,
З нами хай щастя і горе вмирає".
Пісня
Ні, це Леся Українка. Далі у її вірші йдуть такі рядки:
"Стать над тобою і кликнуть до бою
Злую мару, що тебе забирає,
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою,
З нами хай щастя і горе вмирає".
Далі
5/10

"Ох, розкрились троянди червоні, Наче рани палкі, восени, Так жалібно тремтять і палають – Прагнуть щастя чи смерті вони?"

Леся Українка
Точно. Це "Останні квіти" Лесі Українки. Далі йдуть такі рядки:
"Не осиплються тихо ті квіти,
Не настане життя в них нове,
Ні, ударить мороз до схід сонця
І приб’є поривання живе".
Пісня
Ні. Це "Останні квіти" Лесі Українки. Далі йдуть такі рядки:
"Не осиплються тихо ті квіти,
Не настане життя в них нове,
Ні, ударить мороз до схід сонця
І приб’є поривання живе".
Далі
6/10

"Біла троянда розквітла, Я простягнула руки до світла, І новий день увірвався у місто, вмитий дощем. Біла троянда, небо блакитне, Моє кохання знову розквітне…".

Леся Українка
Ні. Це сучасний шоу-біз – пісня "Обіцяю", яку виконує співачка NK, тобто Настя Каменських.
Пісня
Так і є. Це з пісні "Обіцяю", яку виконує співачка NK, тобто Настя Каменських.
Далі
7/10

"А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Сію-вію, сію-вію конопелечки. Сію-вію, сію-вію зеленесеньки".

Леся Українка
Ні. Це пісня фольк-рок гурту Go_A, що представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2021". Якщо конкурс знову не скасують, звісно.
Пісня
Ваша правда. Це пісня фольк-рок гурту Go_A, що представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2021". Якщо конкурс знову не скасують, звісно.
Далі
8/10

"Великеє місто. Будинки високі, Людей тих – без ліку! Веселую чутно музику. Розходяться людськії лави широкі, Скрізь видно ту юрбу велику".

Леся Українка
Правда. Ці рядки належать Лесі Українці. Далі у вірші йдуть такі:
"І все чужина! ох, біда самотному
У місті широкім
Себе почувать одиноким!
І добре, хто має к багаттю чийому
Склонитися слухом і оком".
Пісня
Ні. Ці рядки належать Лесі Українці. Далі у вірші йдуть такі:
"І все чужина! ох, біда самотному
У місті широкім
Себе почувать одиноким!
І добре, хто має к багаттю чийому
Склонитися слухом і оком".
Далі
9/10

"Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує, Місто наповнилося Колишніми коханцями".

Леся Українка
Ні. Це творчість музичного гурту The HARDKISS – пісня "Коханці".
Пісня
Так. Це творчість музичного гурту The HARDKISS – пісня "Коханці".
Далі
10/10

"Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі?"

Леся Українка
Звісно, це автобіографічні рядки Лесі Українки, котра вміла зберігати оптимізм попри обставини. Далі вірш продовжується:
"Ви чyли, раз я завела
жалі та голосіння, —
то ж була буря весняна,
а не сльота осіння".
Пісня
Ні. Невже не впізнали автобіографічні оптимістичні рядки Лесі Українки? Далі у вірша таке продовження:
"Ви чyли, раз я завела
жалі та голосіння, —
то ж була буря весняна,
а не сльота осіння".
Далі

Фото: Getty Images, Unsplash, Pixabay, Pexels, l-ukrainka.name, Юрій Грязнов/facebook.com/boomboxfamily, Тетяна Бундзило/facebook.com/khrystyna.soloviy, instagram.com/kamenskux, facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/THEHARDKISS.

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