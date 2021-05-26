Це насмішка? Джинси з незвичайним принтом за 1900 гривень шокували модників

Штани з малюнком у вигляді мокрої плями між ніг від бренду Wet Pants Denim зможуть носити тільки найсміливіші модники

Джинси Wet Pants Denim з принтом у вигляді мокрої плями Фото: instagram.com/wetpantsdenim

Нові джинси Wet Pants Denim з принтом у вигляді мокрої плями в області паху стали приводом для глузувань у Мережі. Носити цю новинку зможуть тільки найсміливіші модники!

"Знаменитості, впливові люди і звичайні перехожі часто з'являються на публіці у сирих штанях. Ми пропонуємо ідентичну модель, що позбавить вас відчуття дискомфорту через мокру тканину. Джинси індивідуально закуповуємо для кожного клієнта і фарбуємо вручну", – йдеться в інформації на сайті марки Wet Pants Denim.

Фото: Instagram / wetpantsdenim

Однак далеко не всі виявилися готовими до настільки відчайдушних експериментів. У користувачів мережі нова модель джинсів викликала дуже суперечливі емоції. "Це насмішка", "Жахливо тупо", "Навіщо комусь купувати таке", – скаржаться одні.

Інші, навпаки, оцінили ідею штанів: "Будь ласка, вони мені потрібні. Мої штани виглядають занадто сухими", "А можна самому вибрати, як буде виглядати пляма?", "Я куплю їх", "Шикарний вид!", "Я вже їх обожнюю!".

До речі, штани з деніму продаються за 50 фунтів стерлінгів (трохи більше 1900 гривень).

Нагадаємо, раніше на сайті американського онлайн-рітейлера Fashion Nova з'явилися завужені джинси під назвою Party in the Back Skinny Jeans. Спереду вони виглядають як звичайні сині джинси, однак на зворотному боці дизайнери зробили два широких розрізи.

Крім цього, блогерка висміяла джинси з деніму світло-блакитного відтінку з дірками між ніг.

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