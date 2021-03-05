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Епічна бійка двох гігантських кенгуру потрапила на відео

Сьогодні, 15:49

Дорослі самці цього виду досягають двометрового зросту і важать понад 60 кілограмів

Джудіт Бренсон з австралійського населеного пункту Лукастон зняла на відео епічний поєдинок двох кенгуру на узбіччі. За словами жінки, за це видовище цілком можна було б брати гроші.

На запис з тваринами звернуло увагу видання Daily Mail.

Самці кенгуру зазвичай б'ються, щоб визначити, хто головніший. Балансуючи на потужних хвостах, вони запекло б'ють, хапають та штовхають противника. Програє у сутичці той, хто першим припиняє боротьбу і відступає.

Не помітивши присутності автомобіля, кенгуру продовжували боротися, доки один з них не вирішив втекти.

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До слова,це найбільші сумчасті Тасманії. Дорослі самці досягають двометрового зросту і важать понад 60 кілограмів. Гігантські кенгуру відомі своїми товстими хвостами.

Нагадаємо, раніше у приватному зоопарку в Харкові народився кенгуру-альбінос. До того ж, ми розповідали, як в Австралії поліцейські влаштували погоню за кенгуру.

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