Єноти розгромили будинок американки і вона добу не могла їх вигнати

Зухвале вторгнення. Єноти порушили порядок в будинку американки і розгромили його за добу, але сама вона їх вигнати не змогла. Як це було і чим закінчилося – далі в матеріалі.
Єноти увірвалися в будинок американки через стелю, в якій вони прогризли дірку – написала жінка в соцмережі. Поки її не було вдома, самка з потомством викинула речі з вбиральні і поваляла меблі. А ще вони лазили по дверних отворах і почувалися дуже розслаблено.
Самостійно жінка позбутися непрошених гостей не змогла, тому звернулася до зоозахисникам. Але чекати допомоги мусила добу. Весь цей час тварини поводилися в будинку, як господарі.
Тим часом папуга переспівує легендарні хіти 80-х років. Він витягає ноти нічим не гірші за рок-зірку.