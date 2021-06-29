Єноти розгромили будинок американки і вона добу не могла їх вигнати

Тварини прогризли дах будинку і влаштували справжній бардак. Водночас вони почувалися дуже розслаблено в чужому домі, нібито це було їхнє житло

Єноти розгромили будинок американки / Фото: скриншот

Зухвале вторгнення. Єноти порушили порядок в будинку американки і розгромили його за добу, але сама вона їх вигнати не змогла. Як це було і чим закінчилося – далі в матеріалі.

Єноти увірвалися в будинок американки через стелю, в якій вони прогризли дірку – написала жінка в соцмережі. Поки її не було вдома, самка з потомством викинула речі з вбиральні і поваляла меблі. А ще вони лазили по дверних отворах і почувалися дуже розслаблено.

Самостійно жінка позбутися непрошених гостей не змогла, тому звернулася до зоозахисникам. Але чекати допомоги мусила добу. Весь цей час тварини поводилися в будинку, як господарі.

Тим часом папуга переспівує легендарні хіти 80-х років. Він витягає ноти нічим не гірші за рок-зірку.