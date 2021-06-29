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Єноти розгромили будинок американки і вона добу не могла їх вигнати

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 червня, 10:56
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Тварини прогризли дах будинку і влаштували справжній бардак. Водночас вони почувалися дуже розслаблено в чужому домі, нібито це було їхнє житло
Єноти розгромили будинок американки
Єноти розгромили будинок американки / Фото: скриншот

Зухвале вторгнення. Єноти порушили порядок в будинку американки і розгромили його за добу, але сама вона їх вигнати не змогла. Як це було і чим закінчилося – далі в матеріалі.

Єноти увірвалися в будинок американки через стелю, в якій вони прогризли дірку – написала жінка в соцмережі. Поки її не було вдома, самка з потомством викинула речі з вбиральні і поваляла меблі. А ще вони лазили по дверних отворах і почувалися дуже розслаблено.

Самостійно жінка позбутися непрошених гостей не змогла, тому звернулася до зоозахисникам. Але чекати допомоги мусила добу. Весь цей час тварини поводилися в будинку, як господарі.

Тим часом папуга переспівує легендарні хіти 80-х років. Він витягає ноти нічим не гірші за рок-зірку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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