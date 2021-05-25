Дві кішки краще, ніж одна. 15 смішних світлин, які доводять це

Life Сьогодні зібрали кумедні фотографії котів, які живуть разом. На своєму прикладі вони показують, що це дуже весело!

Фото: reddit.com/user/AwwCatsDotCom

Коти – егоїстичні істоти. Нових жителів будинку вони зустрічають, м'яко кажучи, не дуже радісно, тому подумайте двічі, перш ніж завести ще одного вихованця.

Якщо ви уже все вирішили, тоді радимо вам подивитися нашу сьогоднішню підбірку найсмішніших знімків, які доводять, що дві кішки краще, ніж одна.

1. Цей хлопець забрав із притулку двох кошенят-братів – Кінгстона та Дербі! Ви тільки подивіться, які вони щасливі.

2. Коти оголосили перемир'я у війні проти ветеринара.

3. Дві кішки – одне серце.

4. Котячий комітет виступив проти використання пилососів.

5. Є два типи котів.

6. Безмежна любов.

7. Підтримка і милосердя – основа суспільства.

8. Котячий медовий місяць.

9. Господарі намазали скляні двері валеріаною.

10. Життя вдалося!

11. Ще одну серію – і спати.

12. Коти моїх сусідів.

13. Розподіл майна.

14. Здається, мені доведеться лежати на килимку.

15. Пухнастик зустрічає мене вдома. В очікуванні вечері.

Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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