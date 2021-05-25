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Дві кішки краще, ніж одна. 15 смішних світлин, які доводять це

Сьогодні, 10:15

Life Сьогодні зібрали кумедні фотографії котів, які живуть разом. На своєму прикладі вони показують, що це дуже весело!

Фото: reddit.com/user/AwwCatsDotCom

Коти – егоїстичні істоти. Нових жителів будинку вони зустрічають, м'яко кажучи, не дуже радісно, тому подумайте двічі, перш ніж завести ще одного вихованця.

Якщо ви уже все вирішили, тоді радимо вам подивитися нашу сьогоднішню підбірку найсмішніших знімків, які доводять, що дві кішки краще, ніж одна.

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1. Цей хлопець забрав із притулку двох кошенят-братів – Кінгстона та Дербі! Ви тільки подивіться, які вони щасливі.

Фото: Reddit

2. Коти оголосили перемир'я у війні проти ветеринара.

Фото: Reddit

3. Дві кішки – одне серце.

Фото: Reddit

4. Котячий комітет виступив проти використання пилососів.

Фото: Reddit

5. Є два типи котів.

Фото: Reddit

6. Безмежна любов.

Фото: Reddit

7. Підтримка і милосердя – основа суспільства.

Фото: Reddit

8. Котячий медовий місяць.

Фото: Reddit

9. Господарі намазали скляні двері валеріаною.

Фото: Reddit

10. Життя вдалося!

Фото: Reddit

11. Ще одну серію – і спати.

Фото: Reddit

12. Коти моїх сусідів.

Фото: Reddit

13. Розподіл майна.

Фото: Reddit

14. Здається, мені доведеться лежати на килимку.

Фото: Reddit

15. Пухнастик зустрічає мене вдома. В очікуванні вечері.

Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми знайшли в Instagram найпопулярніших котів, які живуть в Європі. Також Life Сьогодні опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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Джерела: Сьогодні , reddit.com/user/AwwCatsDotCom
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