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Лікар показав тест на недосип у картинках. Результат можна отримати за одну хвилину

Сьогодні, 10:05

Лікар Каран Радж опублікував майже однакові яскраві картинки. Здавалося б, знайти відмінності на двох цих малюнках не так-то важко, але це тільки на перший погляд

Доктор Каран Радж став популярним блогером у TikTok і веселить своїх підписників цікавими роликами, що допомагають полегшити та поліпшити життя. В одному з останніх відео лікар розповів, як за кілька секунд зрозуміти, що вам не вистачає сну.

Отже, Радж запропонував підписникам пройти невеликий тест. У ролику показані майже однакові яскраві картинки: на них зображена вулиця, люди на тротуарі, автобуси на дорозі й будівлі на задньому плані. Здавалося б, знайти відмінності на двох малюнках не так важко, але це тільки на перший погляд.

Фото: TikTok

Справа у тому, що через недосип знижується концентрація уваги, тож такі дрібниці, як колір автобуса, кількість будівель і переміщення людей, можна не помітити.

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Пропонуємо і вам пройти цей тест:

Відео: tiktok.com/@dr.karanr

Нагадаємо, раніше ми розповідали, о котрій лягати спати, щоб виглядати молодшим. Крім цього, Life Сьогодні зібрали ТОП-10 цікавих фактів про сон.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@dr.karanr
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