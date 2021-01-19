Добродушний пес пустив вагітну кішку до своєї будки на час пологів (фото)

Між тваринами зав'язалася дуже міцна дружба

Американський пітбультер'єр з Мексики на прізвисько Аїд поступився вагітній кішці своєю будкою, аби вона могла у теплі та безпеці народити кошенят.

За словами господаря собаки Хуана Хосе Флореса, біля його будинку вже тривалий час живе вулична кішка на ім'я Ніколь. Чоловік дуже часто підгодовував її, але забрати собі, на жаль, не міг. Як з'ясувалося, таким же добродушним виявився і його пес, який не залишив кішку в біді.

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

"Він перетягнув ковдру до входу в свій будинок, а сам влаштувався на вулиці. Кішка була повністю захищеною й незабаром народила двох чудових кошенят", – написав Хуан в Facebook.

На перших порах Флорес забрав кішку з кошенятами до свого будинку, але пройшло не так багато часу, і вони знайшли собі нових власників. А між Аїдом і Ніколь зав'язалася прекрасна дружба – вони проводять більшу частину свого часу разом.

Аїд "запросив" бездомну кішку до своєї будки на час пологів

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

"Аїд тепер відчуває себе батьком", – стверджує господар пса.

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

На світ з'явилося два кошеняти

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Обидва вже знайшли своїх нових власників

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Між Аїдом і Ніколь зав'язалася прекрасна дружба

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк в Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

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А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка в заметі намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав та тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

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