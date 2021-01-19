Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Добродушний пес пустив вагітну кішку до своєї будки на час пологів (фото)

Сьогодні, 10:58

Між тваринами зав'язалася дуже міцна дружба

Американський пітбультер'єр з Мексики на прізвисько Аїд поступився вагітній кішці своєю будкою, аби вона могла у теплі та безпеці народити кошенят.

За словами господаря собаки Хуана Хосе Флореса, біля його будинку вже тривалий час живе вулична кішка на ім'я Ніколь. Чоловік дуже часто підгодовував її, але забрати собі, на жаль, не міг. Як з'ясувалося, таким же добродушним виявився і його пес, який не залишив кішку в біді.

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Читайте також:
Бездомне щеня заснуло у різдвяному вертепі й прокинулося зіркою (фото)

"Він перетягнув ковдру до входу в свій будинок, а сам влаштувався на вулиці. Кішка була повністю захищеною й незабаром народила двох чудових кошенят", – написав Хуан в Facebook.

На перших порах Флорес забрав кішку з кошенятами до свого будинку, але пройшло не так багато часу, і вони знайшли собі нових власників. А між Аїдом і Ніколь зав'язалася прекрасна дружба – вони проводять більшу частину свого часу разом.

Аїд "запросив" бездомну кішку до своєї будки на час пологів

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

"Аїд тепер відчуває себе батьком", – стверджує господар пса.

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

На світ з'явилося два кошеняти

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Обидва вже знайшли своїх нових власників

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Між Аїдом і Ніколь зав'язалася прекрасна дружба

Фото: Facebook | Juanjose Pacheco

Нагадаємо, відвідувачі храму Сіддхи Вінаяк в Мумбаї (Індія) стали свідками незвичайної сцени: бездомний пес "благословляв" віруючих на виході з церкви.

Дивіться відео: врятований українською парою собака став зіркою Instagram

А в Харкові очевидці зняли на відео, як п'яного чоловіка в заметі намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав та тягнув його додому за штани, але безрезультатно.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Києві хвора на сказ кішка покусала жінку Байден відродить 12-річну традицію - поселить у Білому домі кота Вулична кішка подружилася з жінкою і привела до її будинку своїх шістьох кошенят (фото) З музею Булгакова зникла чорна кішка: киян просять відшукати Марго
фото Мексика пологи кішка пес
Реклама

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі доньками
Найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі доньками
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Популярні статті

Сьогодні, 11:04Events

Водохреще: красиві привітання у віршах і листівках

Сьогодні, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Сьогодні, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Сьогодні, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

Сьогодні, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

Вчора, 22:05Events

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

Вчора, 19:33Зірково

Розкішна Сальма Гаєк у сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram: фото

Вчора, 15:51Events

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Вчора, 13:05Events

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

Вчора, 12:58Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Вчора, 11:42Зірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Вчора, 10:06Фаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Вчора, 10:03Зірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

17 січняФаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

17 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі доньками
Найбагатша співачка України похвалилася екстримом зі доньками
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти