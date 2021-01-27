До Ейфелевої вежі: як виглядали міста світу без своїх символів (фото)

Ці знімки доводять, як швидко змінюється світ

Світ постійно розвивається і змінюється, але іноді нам здається, що є у ньому є вічні речі. Наприклад, Ейфелева вежа, Лувр, статуя Свободи в Нью-Йорку або статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Але це, звичайно ж, не так!

Давайте подивимося, як раніше виглядали місця, де були побудовані знамениті світові пам'ятки.

Читайте також: Приголомшливі види з вікон у різних містах світу зібрали на одному ресурсі

1. Марсове поле у Парижі до і після будівництва Ейфелевої вежі

2. Острів Свободи в Нью-Йорку до і після будівництва статуї Свободи

3. До і після будівництва сіднейського оперного театру

4. Ріо-де-Жанейро до і після будівництва статуї Христа-Спасителя

5. Сан-Франциско до і після будівництва моста Золоті Ворота

6. Прага під час Другої світової війни і після будівництва Танцюючого будинку

7. Нью-Йорк до та після будівництва Флетайрон-білдінг

8. Музей Лувра в Парижі до та після будівництва піраміди Лувру в дворі Наполеона

Нагадаємо, раніше Google зібрав найкращі віртуальні тури. Для онлайн-подорожей доступні: Британський музей, музей d'Orsay у Франції, музей сучасного мистецтва в Сеулі, Пергамський музей у Берліні, Рейксмузей в Амстердамі, музей Фріди Кало у Мексиці.

До того ж, ми розповідали, як приголомшливі види з вікон у різних містах світу зібрали на одному ресурсі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися