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До Ейфелевої вежі: як виглядали міста світу без своїх символів (фото)

Сьогодні, 13:16

Ці знімки доводять, як швидко змінюється світ

Світ постійно розвивається і змінюється, але іноді нам здається, що є у ньому є вічні речі. Наприклад, Ейфелева вежа, Лувр, статуя Свободи в Нью-Йорку або статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Але це, звичайно ж, не так!

Давайте подивимося, як раніше виглядали місця, де були побудовані знамениті світові пам'ятки.

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Приголомшливі види з вікон у різних містах світу зібрали на одному ресурсі

1. Марсове поле у Парижі до і після будівництва Ейфелевої вежі

Фото: 19marshall80 | Benh LIEU SONG

2. Острів Свободи в Нью-Йорку до і після будівництва статуї Свободи

Фото: Ebay | nps

3. До і після будівництва сіднейського оперного театру

Фото: Notbob1959 | sydney

4. Ріо-де-Жанейро до і після будівництва статуї Христа-Спасителя

Фото: Bbrasilianafotografica | Pixabay

5. Сан-Франциско до і після будівництва моста Золоті Ворота

Фото: Daymondonline | Boaz Meiri

6. Прага під час Другої світової війни і після будівництва Танцюючого будинку

Фото: Speedbump49

7. Нью-Йорк до та після будівництва Флетайрон-білдінг

Фото: wikipedia | Rob Young

8. Музей Лувра в Парижі до та після будівництва піраміди Лувру в дворі Наполеона

Фото: Musée du Louvre | Christophe Morin

Нагадаємо, раніше Google зібрав найкращі віртуальні тури. Для онлайн-подорожей доступні: Британський музей, музей d'Orsay у Франції, музей сучасного мистецтва в Сеулі, Пергамський музей у Берліні, Рейксмузей в Амстердамі, музей Фріди Кало у Мексиці.

До того ж, ми розповідали, як приголомшливі види з вікон у різних містах світу зібрали на одному ресурсі.

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Джерело: Сьогодні
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