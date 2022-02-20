Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Хадід в Versace

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Для позитивних вихідних: смішні та курйозні відео наймиліших та найдобріших у світі тварин

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 лютого, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб день почався з усмішки і пройшов добре, потрібно встати з тієї ноги та відкрити правильний матеріал, який заражає настроєм
Смішні тварини розвіють тугу у вихідний день
Смішні тварини розвіють тугу у вихідний день / Фото: pixabay.com

День варто починати з того, що піднімає настрій. Наприклад, наші веселі добірки ще нікого не підводили: раніше ми ділилися курйозними фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram, а сьогодні пропонуємо посміятися разом із нами над забавними тваринами та їх побутовими проблемами.

Ми любимо братів наших менших за те, що вони дарують нам посмішки просто так, нічого спеціально для цього не роблячи. Вони добрі, щирі, милі і неймовірно відчувають людей, від того нам так з ними добре.

Реклама

Скільки б не було у світі негативу, злості та ворожнечі, а якщо є вдома улюблений вихованець – все вже здається не таким сірим та грубим. Рекомендуємо дивитися нашу підбірку тварин вихідного дня, не покидаючи тепленького ліжка і тискаючи за вухо свого кота чи собаку.

Схоже, у пацанів серйозні проблеми.

Характер формується з дитинства:)

Реклама

Боб дуже любить спорт. Усі ми трошки Боб...

Не, брате, спочатку сам спробуй...

Що по дзену, пацани?

Реклама

Яка гидота ця ваша заливна риба...

Коли збираєшся до нього на перше побачення.

Ми розважалися, як могли.

Мій господар – ідіот...

Лідерські якості Степана спостерігалися ще з дитинства:)

Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу.

Аби не нудно.

Також вам сподобаються фото та відео лисого папуги Блонді. Екс-перната дівчинка не постраждала в нерівному бою з котом, а захворіла на рідкісне пташине захворювання і втратила пір'я, але не чарівність.

Не переставайте усміхатися та дивіться життєві меми, в яких кожен зможе впізнати себе.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Що не можна робити у Стамбулі
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
20 лютого. Курт Кобейн. 55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, вокаліст, художник...
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
14 — 20 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти