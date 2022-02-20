Для позитивних вихідних: смішні та курйозні відео наймиліших та найдобріших у світі тварин

Щоб день почався з усмішки і пройшов добре, потрібно встати з тієї ноги та відкрити правильний матеріал, який заражає настроєм

Смішні тварини розвіють тугу у вихідний день / Фото: pixabay.com

День варто починати з того, що піднімає настрій. Наприклад, наші веселі добірки ще нікого не підводили: раніше ми ділилися курйозними фото Туни – найсмішнішого пса в Instagram, а сьогодні пропонуємо посміятися разом із нами над забавними тваринами та їх побутовими проблемами.

Ми любимо братів наших менших за те, що вони дарують нам посмішки просто так, нічого спеціально для цього не роблячи. Вони добрі, щирі, милі і неймовірно відчувають людей, від того нам так з ними добре.

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Скільки б не було у світі негативу, злості та ворожнечі, а якщо є вдома улюблений вихованець – все вже здається не таким сірим та грубим. Рекомендуємо дивитися нашу підбірку тварин вихідного дня, не покидаючи тепленького ліжка і тискаючи за вухо свого кота чи собаку.

Схоже, у пацанів серйозні проблеми.

Характер формується з дитинства:)

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Боб дуже любить спорт. Усі ми трошки Боб...

Не, брате, спочатку сам спробуй...

Що по дзену, пацани?

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Яка гидота ця ваша заливна риба...

Коли збираєшся до нього на перше побачення.

Ми розважалися, як могли.

Мій господар – ідіот...

Лідерські якості Степана спостерігалися ще з дитинства:)

Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу.

Аби не нудно.

Також вам сподобаються фото та відео лисого папуги Блонді. Екс-перната дівчинка не постраждала в нерівному бою з котом, а захворіла на рідкісне пташине захворювання і втратила пір'я, але не чарівність.

Не переставайте усміхатися та дивіться життєві меми, в яких кожен зможе впізнати себе.