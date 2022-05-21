Для гарного настрою: 15 курйозних фото тварин, зроблених під час війни

Чотирилапі улюбленці підіймають настрій господарям під час воєнного стану – покажемо ТОП-15 фото

15 курйозних фото тварин / Фото: Колаж: Сьогодні

У сучасному світі в тварин шанси стати впізнаваними та заробляти тисячі, як в людей. Згадайте кота Степана, який допомагає ЗСУ та нещодавно став лауреатом премії World Influencers and Bloggers Awards 2022. А ще кішку Шафу, врятовану з Бородянки, емоції якої описують ненависть українців до русні. "Сьогодні" покажуть 15 курйозних фото тварин, зроблених під час воєнного стану. Вони мають шанси стати популярными блогерами – дивіться!

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

Кумедні фото з тваринами / Фото: Telegram: Ukraine NOW

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