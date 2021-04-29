Дизайнер створив колекцію модного одягу на основі їжі, напоїв та засобів для чищення
28-річний Феліпе Кав'єр з Чилі пошив дуже стильні вбрання, надихнувшись різними предметами домашнього вжитку. Це, м'яко кажучи, вражає!
28-річний чилійський дизайнер Феліпе Кав'єр після дуже тривалої самоізоляції та виснажливої боротьби з самотністю почав виходити з депресії за допомогою вельми незвичайного способу. Хлопець створює модні вбрання, надихнувшись різними предметами домашнього вжитку – від засобів для чищення до їжі та напоїв. І це, м'яко кажучи, вражає.
Нестандартне мислення допомогло Феліпе стати популярним в Instagram. Підписникам і друзям дуже подобається його творча зовнішність й креативні ідеї.
Life Сьогодні обрали найнесподіваніші образи Феліпе Кав'єра. Нам здається, це нове слово в індустрії моди.
1. Для тих, хто любить мити посуд
2. Ще одна ідея
3. Для любителів алкогольних коктейлів
4. Чистота у моді!
5. Досить незвичайне поєднання кольорів
6. Як круто!
7. Трохи жалоби
8. Дуже яскравий образ
9. Вогонь!
10. Ну і повний екстрим
Нагадаємо, подруги з 50-кілограмовою різницею у вазі носять однакові вбрання. Крім цього, ми писали, як жінка викликала поліцію через "занадто відверте" вбрання сусідки.
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