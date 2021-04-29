Дизайнер створив колекцію модного одягу на основі їжі, напоїв та засобів для чищення

28-річний Феліпе Кав'єр з Чилі пошив дуже стильні вбрання, надихнувшись різними предметами домашнього вжитку. Це, м'яко кажучи, вражає!

28-річний чилійський дизайнер Феліпе Кав'єр після дуже тривалої самоізоляції та виснажливої боротьби з самотністю почав виходити з депресії за допомогою вельми незвичайного способу. Хлопець створює модні вбрання, надихнувшись різними предметами домашнього вжитку – від засобів для чищення до їжі та напоїв. І це, м'яко кажучи, вражає.

Нестандартне мислення допомогло Феліпе стати популярним в Instagram. Підписникам і друзям дуже подобається його творча зовнішність й креативні ідеї.

Life Сьогодні обрали найнесподіваніші образи Феліпе Кав'єра. Нам здається, це нове слово в індустрії моди.

1. Для тих, хто любить мити посуд

Фото: Instagram | FELI FAXION

2. Ще одна ідея

Фото: Instagram | FELI FAXION

3. Для любителів алкогольних коктейлів

Фото: Instagram | FELI FAXION

4. Чистота у моді!

Фото: Instagram | FELI FAXION

5. Досить незвичайне поєднання кольорів

Фото: Instagram | FELI FAXION

6. Як круто!

Фото: Instagram | FELI FAXION

7. Трохи жалоби

Фото: Instagram | FELI FAXION

8. Дуже яскравий образ

Фото: Instagram | FELI FAXION

9. Вогонь!

Фото: Instagram | FELI FAXION

10. Ну і повний екстрим

Фото: Instagram | FELI FAXION

Нагадаємо, подруги з 50-кілограмовою різницею у вазі носять однакові вбрання. Крім цього, ми писали, як жінка викликала поліцію через "занадто відверте" вбрання сусідки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися