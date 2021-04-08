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Дівчина випила шампанського з апельсиновим соком і залишилась без передніх зубів (фото)

Сьогодні, 09:43

Цей ролик за день набрав понад 200 тисяч переглядів

Дівчина на ім'я Отем Кеті хотіла встановити особистий рекорд: вона випила сім коктейлів "мімоза" (напій із шампанського та свіжого апельсинового соку) й похвалилася цим зі своїми підписниками у TikTok. Однак на фінальних кадрах блогерка заплакала. Як з'ясувалося, вона втратила передні зуби.

На початку ролика Отем направила камеру на своїх друзів і подруг, які пили алкоголь разом з нею. Один з них пожартував, що випив усі "мімози".

Радимо вам не зловживати алкоголем: краще порадуйте себе і близьких цікавим подарунком. До речі, раніше ми підготували спеціальний календар подарунків на квітень.

Захмеліла молодь пішла на вулицю. Кеті вирішила сісти на плечі до п'яного приятеля. У наступному кадрі видно, що дівчина втратила передні зуби, а її підборіддя заляпане кров'ю. На фоні хтось кілька разів повторив фразу "все добре".

Фото: autumncathey6

Це відео за день набрало більше 200 тисяч переглядів.

Нагадаємо, блогерка Клодія Снелл показала своїм підписникам у TikTok, як швидко відбілити зуби в домашніх умовах. До того ж ми писали, як у Львові зубний технік малює картини на зубах у клієнтів.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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відео коктейль зуби
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@autumncathey6
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