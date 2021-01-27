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Дівчина зробила фото у відпустці і сильно здивувалася, коли роздивилася фон

Сьогодні, 05:55

Її історія стала вірусною в соцмережі TikTok

Дівчина на ім'я Мей Арчі позувала для фотографій на одній із вулиць Нью-Йорка і не помітила, що повз проходить легендарна зірка, фанатом якої вона давно є.

Коли Мей прийшла додому і почала роздивлятися фотографії, то помітила, що у кадр потрапив не хто інший, як сам Пол Маккартні. Знаменитий музикант засвітився на пішохідному переході при виході з виставки у Метрополітен-музеї, присвяченій легендарній британській групі The Beatles.

Туристка не помітила на вулиці Пола Маккартні
Фото: TikTok | maebe.later

Мей згадує, як вона повернулася і зустрілася очима з перехожим. Вони навіть кілька секунд простояли поруч. Але вона не зрозуміла, хто перед нею – тільки болісно намагалася пригадати, де ж вона бачила цю людину. А потім Маккартні підморгнув їй і пішов далі. "Тому що він знав, що я знаю", – говорить вона.

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Історія Мей, яку вона розповіла у соцмережі TikTok, стала вірусною. Дівчині заздрять, адже далеко не всім вдається сфотографуватися з суперзіркою.

Нагадаємо, раніше американка отримувала водійське посвідчення і дуже здивувалася, коли розглянула свій документ.

Дивіться відео: секрети успішних фотосесій

До того ж, ми розповідали про канадську туристку з Квебека, яка зробила знімок біля фонтану і здивувалася, коли роздивилася фон.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@maebe.later
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