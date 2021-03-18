Дівчина з величезним середнім пальцем стала зіркою інтернету (фото)

Олівія Мерсі прославилася завдяки своїй анатомічній особливості

16-річна модель на ім'я Олівія Мерсі з американської Арізони показала на відео свій аномально довгий палець, чим неабияк здивувала користувачів китайської соцмережі TikTok. Ролик дівчини побачило кілька мільйонів осіб.

Аби довести, що її середній палець насправді дуже довгий (близько п'яти дюймів – 12,7 см), Олівія підняла його до обличчя. Порівняння розмірів приголомшило її підписників!

Свою анатомічну особливість дівчина помітила кілька років тому і навіть трохи соромилася цього.

"Потім я зрозуміла, що це досить кумедно і завжди викликає сміх", – додала модель.

Згідно видання Medical News Today, середня довжина жіночої руки становить 6,8 дюйма (17 сантиметрів), тож гігантський палець Олівії майже такий самий завдовжки.

"Реакція на відео у моєму TikTok була шаленою. Я ніколи не думала, що зможу досягти такого рівня популярності", – зазначила блогерка.

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