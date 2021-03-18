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Дівчина з величезним середнім пальцем стала зіркою інтернету (фото)

Сьогодні, 05:55

Олівія Мерсі прославилася завдяки своїй анатомічній особливості

16-річна модель на ім'я Олівія Мерсі з американської Арізони показала на відео свій аномально довгий палець, чим неабияк здивувала користувачів китайської соцмережі TikTok. Ролик дівчини побачило кілька мільйонів осіб.

Аби довести, що її середній палець насправді дуже довгий (близько п'яти дюймів – 12,7 см), Олівія підняла його до обличчя. Порівняння розмірів приголомшило її підписників!

Фото: TikTok

Свою анатомічну особливість дівчина помітила кілька років тому і навіть трохи соромилася цього.

"Потім я зрозуміла, що це досить кумедно і завжди викликає сміх", – додала модель.

@olliviahaha

sorry you had to see it #YesDayChallenge #greenscreenvideo #viral

original sound – Amir Yass

Згідно видання Medical News Today, середня довжина жіночої руки становить 6,8 дюйма (17 сантиметрів), тож гігантський палець Олівії майже такий самий завдовжки.

"Реакція на відео у моєму TikTok була шаленою. Я ніколи не думала, що зможу досягти такого рівня популярності", – зазначила блогерка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вчительку з величезними грудьми, яка кинула роботу і прославилася. До того ж Сьогодні.Lifestyle писали про німкеню, яка вкрила 60% поверхні свого тіла візерунками.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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відео палець аномалія
Джерело: Сьогодні
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