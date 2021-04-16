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Депутат випадково засвітився на засіданні абсолютно голим

Сьогодні, 10:51

Канадський депутат Вільям Амос пояснив, що відеокамера випадково включилася, коли він переодягався після пробіжки. Політик вибачився за цей інцидент

Депутат парламенту Канади Вільям Амос випадково засвітився оголеним під час засідання Палати общин. Про це повідомляє ABC News.

На скріншоті видно, що Амос стоїть за столом між прапорами Квебека і Канади, його інтимні частини прикриті, ймовірно, мобільним телефоном, який він тримає у руці.

Фото: National Post

Чоловік пояснив, що відеокамера випадково включилася, коли він переодягався після пробіжки.

"Моя відеокамера випадково включилася, коли я переодягався в робочий одяг після пробіжки. Я щиро вибачаюся перед своїми колегами у Палаті общин за цей ненавмисний інцидент. Очевидно, це була помилка, і такого більше не повториться", – зазначив Амос.

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Увагу до цього інциденту привернула депутатка від опозиційної партії "Квебекський блок" Клод ДеБельфьой. Вона нагадала, що члени парламенту чоловічої статі має носити піджак і краватку, а також сорочку, нижню білизну та брюки.

До речі, Вільям Амос представляє муніципалітет Понтіак у Квебеку з 2015 року.

До речі, раніше ми писали, як чиновник із філіппінської провінції Кавіте на ім'я Джесус Естіл після конференції на онлайн-платформі Zoom помилково натиснув не ту кнопку, залишивши камеру увімкненою, і зайнявся сексом зі своєю дівчиною.

Крім того, американський чиновник Кріс Платцер, який працював фахівцем із планування міста Вальєхо в штаті Каліфорнія (США), звільнився після того, як під час робочої зустрічі в Zoom кинув свого кота на підлогу і пив пиво.

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