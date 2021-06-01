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День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Сьогодні, 10:10

Вітаємо з Днем захисту дітей 1 червня

Вітаю з Днем захисту дітей
Вітаю з Днем захисту дітей
Фото: Pexels

Міжнародний день захисту дітей святкується в Україні та світі сьогодні, 1 червня. Не забудьте в цей день подарувати дітям довгоочікувану іграшку, улюблені солодощі, відмінний настрій, радість, і теплі слова привітань – адже це найголовніше, чого чекають від вас ваші діти в будні і свята.

А ми зібрали для вас найкращі, красиві і веселі привітання дітям та дорослим у свято Міжнародний день захисту дітей.

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Красиві привітання в День захисту дітей: вірші та смс

***

Вот и лето наступило,
Жаркий первый день!
Классный праздник подарило –
Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,
И везде звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!

Картинки з днем захисту дітей
Картинки з днем захисту дітей
Фото: Pixabay

Кращі привітання з Днем захисту дітей у прозі

***

Вітаю батьків і дітей з Днем захисту дітей! Бажаю дорослим пригадати себе маленькими і хоч ненадовго повернутися в дитинство, зануритися в свято щастя, посмішок і щирої непідробної радості. Нехай ваші родини будуть міцними, дружними, надійними і люблячими. Нехай не замовкає дитячий сміх, народжуються надії і збуваються мрії! Бережіть себе, адже сім'я – це головне!

З Днем захисту дітей: картинки і привітання
З Днем захисту дітей: картинки і привітання
Фото: Pixabay

Коротке привітання з днем захисту дітей 1 червня

***

Дети – это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же будет жизнь прекрасной
У детей на всей Земле!

В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Рядышком пускай идут!

Добрі привітання з Днем захисту дітей 1 червня у прозі

***

Вітаємо з Днем захисту дітей! Нехай наші діти довше залишаються дітьми – наївними, безтурботними, веселими і радісними. Бажаємо, щоб кожна дитина була здорова і оточена батьківським теплом і ласкою. Нехай небо над головою у всіх дітей і дорослих завжди буде мирним, а кожен новий день наповнений добром і радістю. Бажаємо батькам терпіння, ласки і ніжності. Не забувайте, що саме ви, тато з мамою, у відповіді за щасливе і безпечне дитинство своїх дітей!

Листівки з Днем захисту дітей
Листівки з Днем захисту дітей
Фото: Depositphotos

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День захисту дітей привітання в смс

***

Дети – радость, дети – счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, радостным, приветным.

Пусть у каждого ребенка –
И мальчишки, и девчонки –
Будет все: и дом, и кров,
Папа, мама и любовь!

1 червня День захисту дітей: малюнки й вірші
1 червня День захисту дітей: малюнки й вірші
Фото: Pixabay

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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