День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вітаємо з Днем захисту дітей 1 червня

Вітаю з Днем захисту дітей Фото: Pexels

Міжнародний день захисту дітей святкується в Україні та світі сьогодні, 1 червня. Не забудьте в цей день подарувати дітям довгоочікувану іграшку, улюблені солодощі, відмінний настрій, радість, і теплі слова привітань – адже це найголовніше, чого чекають від вас ваші діти в будні і свята.

А ми зібрали для вас найкращі, красиві і веселі привітання дітям та дорослим у свято Міжнародний день захисту дітей.

Красиві привітання в День захисту дітей: вірші та смс

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Вот и лето наступило,

Жаркий первый день!

Классный праздник подарило –

Праздник всех детей.



Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.



Детский смех не умолкает,

И везде звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

Картинки з днем захисту дітей Фото: Pixabay

Кращі привітання з Днем захисту дітей у прозі

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Вітаю батьків і дітей з Днем захисту дітей! Бажаю дорослим пригадати себе маленькими і хоч ненадовго повернутися в дитинство, зануритися в свято щастя, посмішок і щирої непідробної радості. Нехай ваші родини будуть міцними, дружними, надійними і люблячими. Нехай не замовкає дитячий сміх, народжуються надії і збуваються мрії! Бережіть себе, адже сім'я – це головне!

З Днем захисту дітей: картинки і привітання Фото: Pixabay

Коротке привітання з днем захисту дітей 1 червня

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Дети – это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же будет жизнь прекрасной

У детей на всей Земле!



В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Рядышком пускай идут!

Добрі привітання з Днем захисту дітей 1 червня у прозі

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Вітаємо з Днем захисту дітей! Нехай наші діти довше залишаються дітьми – наївними, безтурботними, веселими і радісними. Бажаємо, щоб кожна дитина була здорова і оточена батьківським теплом і ласкою. Нехай небо над головою у всіх дітей і дорослих завжди буде мирним, а кожен новий день наповнений добром і радістю. Бажаємо батькам терпіння, ласки і ніжності. Не забувайте, що саме ви, тато з мамою, у відповіді за щасливе і безпечне дитинство своїх дітей!

Листівки з Днем захисту дітей Фото: Depositphotos

День захисту дітей привітання в смс

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Дети – радость, дети – счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, радостным, приветным.



Пусть у каждого ребенка –

И мальчишки, и девчонки –

Будет все: и дом, и кров,

Папа, мама и любовь!

1 червня День захисту дітей: малюнки й вірші Фото: Pixabay

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