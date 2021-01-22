День Соборності України-2021: історія і значення свята

Сьогодні українці відзначають День Соборності: дізнайтеся, що означає свято

Сьогодні, 22 січня, настав День Соборності України, який відзначають у річницю Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної республіки. Яка історія і значення свята, дізнайтеся в нашій статті.

День Соборності України Фото: Depositphotos

День Соборності України: щорічна дата свята

Україна 22 січня відзначає День Соборності. Незважаючи на офіційність цієї дати для нашої країни, День Соборності України – це робочий день. Він може бути вихідним тільки тоді, коли випадає на суботу або неділю.

У 2021 року свято випадає на п'ятницю, кінець робочого тижня.

День Соборності України: історія свята

Щорічно свято День Соборності України відзначається в річницю підписання Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної республіки 1919 року.

У січні 1918 року була створена Українська Народна Республіка (УНР), а на територіях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, була утворена Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).

У грудні 1918 року лідери двох держав у Фастові підписали передоб'єднувальний договір.

22 січня 1919 року цей договір, що увійшов в історію як "Акт злуки – акт об'єднання українських земель", був оприлюднений в Києві на Софійській площі.

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Офіційний державний статус День соборності України отримав у 1999 році після відповідного указу президента країни Леоніда Кучми.

Але і до цього українці проводили пам'ятні акції в цей день. Один із найяскравіших прикладів – 21 січня 1990 року, коли жителі багатьох населених пунктів, взявшись за руки, створили живий безперервний ланцюг від Києва до Львова.

Дивіться відео, як відзначалося сторіччя Дня Соборності України:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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