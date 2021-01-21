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День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 09:23

Сегодня.Lifestyle підготували найкращі побажання з Днем обіймів-2021

В усьому світі 21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Це яскраве і незвичайне свято було засноване в США у 1986 році, а потім стрімко набуло популярності по всьому світу.

21 січня – День обіймів
21 січня – День обіймів
Фото: Depositphotos

І хоча зараз через складну епідеміологічну ситуацію обнімашкі і поцілунки можуть бути небезпечними, особливо з малознайомими людьми, ми пропонуємо не забувати це добре свято. Відзначте його, наприклад, теплими словами, душевними побажаннями, віртуальними обіймами, а також привітаннями, смс-ками та листівками.

Сегодня.Lifestyle підготували найкращі привітання з Днем обіймів-2021 своїми словами, у віршах і коротких SMS-повідомленнях, а також зібрали для вас найкращі картинки і листівки зі святом 21 січня.

День обіймів: коротка історія свята

День обіймів – це неофіційне свято, незважаючи на свій нинішній міжнародний статус. З'явилося воно у 1986 році в Америці, правда, тоді його називали Національним днем обіймів.

Американські студенти факультетів медицини і психології вирішили створити свято, яке піднімало б людям настрій. Цього дня прийнято було обіймати всіх, навіть тих, з ким незнайомий.

Привітання з Днем обіймів: картинки і листівки

Давай обнимемся, дружок, –
Сегодня день объятий!
Откусим вместе пирожок,
Романтика так кстати!

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

Подарок для тебя готов,
Его откроешь вскоре,
Мы будем целый день с тобой
Улыбок будет море!

Цветов и радости тебе,
Обнимемся покрепче,
И не расстанемся вовек,
Нам вместе всегда легче!

***
Такое уж объятье приятное занятье –
Оно объединяет энергию людей.
Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий
Становимся друг другу мы ближе и родней!

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

В морозный день январский пусть станет всем теплее,
И лица нам овеет теплый ветерок!
Пусть станет солнце ярче, и будет жизнь светлее,
Всем людям посвящаем сегодня поздравок!

***
Этот день один из лучших,
И чтоб было всем понятней,
Он безумно всем нам нужен,
Это праздник – День объятий.

Дружеских или любовных,
Или просто, так сказать,
Однозначно, безусловно,
Так приятно обнимать.

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

Окунуться в чьи – то руки,
И прижаться что есть силы,
Чтобы слышать сердца стуки,
День объятий – день любимый!

***
Подарить тепло друг другу
И в объятья заключить,
Рука об руку по кругу –
Вместе страхи победить!

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

Для поднятия здоровья,
Для огня в твоей крови,
Нужно чаще обниматься,
Каплю радости дарить!

***

Сегодня буду я добра,
Мила, красива, весела,
И всех своих знакомых
Обниму уже с утра!

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

День объятий – глупый праздник,
Несерьезный, но смешной,
Пусть приносит вам он счастье,
Настроение – ой-ей-ей!

***
Поцелуй сестру и брата,
Обними своих друзей!
За окном ведь день объятий,
Дружбы крепкой всех людей!
Радость есть в прикосновеньях,
А в печали и сомненьях
Вряд ли счастье ты найдешь!
Обними и все поймешь!
Каждый день пускай тебя
Радуют твои друзья,
Уделяют пуд тепла!

***
С Днем объятий поздравляю,
Море теплых слов дарю,
Вас душевно обнимаю,
Пыл объятий я люблю!

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

Так же нынче обнимите
Своих близких и родных,
Настроенье поднимите
Им до облаков седых!

***
Нет на свете, кажется, ничего дороже,
Как ощутить приятное дыхание на коже.
Давайте же в день объятий обниматься,
Желать здоровья, счастья, улыбаться.

Привітання з Днем обіймів
Привітання з Днем обіймів
Фото: Bipbap

Давайте сбросим груз печалей с плеч.
И постараться позитивом всех зажечь.
Чтоб в лабиринтах счастья потеряться,
И перед трудностями не сдаваться.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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