День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Сегодня.Lifestyle підготували найкращі побажання з Днем обіймів-2021

В усьому світі 21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Це яскраве і незвичайне свято було засноване в США у 1986 році, а потім стрімко набуло популярності по всьому світу.

21 січня – День обіймів Фото: Depositphotos

І хоча зараз через складну епідеміологічну ситуацію обнімашкі і поцілунки можуть бути небезпечними, особливо з малознайомими людьми, ми пропонуємо не забувати це добре свято. Відзначте його, наприклад, теплими словами, душевними побажаннями, віртуальними обіймами, а також привітаннями, смс-ками та листівками.

Сегодня.Lifestyle підготували найкращі привітання з Днем обіймів-2021 своїми словами, у віршах і коротких SMS-повідомленнях, а також зібрали для вас найкращі картинки і листівки зі святом 21 січня.

День обіймів: коротка історія свята

День обіймів – це неофіційне свято, незважаючи на свій нинішній міжнародний статус. З'явилося воно у 1986 році в Америці, правда, тоді його називали Національним днем обіймів.

Американські студенти факультетів медицини і психології вирішили створити свято, яке піднімало б людям настрій. Цього дня прийнято було обіймати всіх, навіть тих, з ким незнайомий.

Привітання з Днем обіймів: картинки і листівки

Давай обнимемся, дружок, –

Сегодня день объятий!

Откусим вместе пирожок,

Романтика так кстати!

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

Подарок для тебя готов,

Его откроешь вскоре,

Мы будем целый день с тобой

Улыбок будет море!

Цветов и радости тебе,

Обнимемся покрепче,

И не расстанемся вовек,

Нам вместе всегда легче!

***

Такое уж объятье приятное занятье –

Оно объединяет энергию людей.

Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий

Становимся друг другу мы ближе и родней!

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

В морозный день январский пусть станет всем теплее,

И лица нам овеет теплый ветерок!

Пусть станет солнце ярче, и будет жизнь светлее,

Всем людям посвящаем сегодня поздравок!

***

Этот день один из лучших,

И чтоб было всем понятней,

Он безумно всем нам нужен,

Это праздник – День объятий.

Дружеских или любовных,

Или просто, так сказать,

Однозначно, безусловно,

Так приятно обнимать.

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

Окунуться в чьи – то руки,

И прижаться что есть силы,

Чтобы слышать сердца стуки,

День объятий – день любимый!

***

Подарить тепло друг другу

И в объятья заключить,

Рука об руку по кругу –

Вместе страхи победить!

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

Для поднятия здоровья,

Для огня в твоей крови,

Нужно чаще обниматься,

Каплю радости дарить!

***

Сегодня буду я добра,

Мила, красива, весела,

И всех своих знакомых

Обниму уже с утра!

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

День объятий – глупый праздник,

Несерьезный, но смешной,

Пусть приносит вам он счастье,

Настроение – ой-ей-ей!

***

Поцелуй сестру и брата,

Обними своих друзей!

За окном ведь день объятий,

Дружбы крепкой всех людей!

Радость есть в прикосновеньях,

А в печали и сомненьях

Вряд ли счастье ты найдешь!

Обними и все поймешь!

Каждый день пускай тебя

Радуют твои друзья,

Уделяют пуд тепла!

***

С Днем объятий поздравляю,

Море теплых слов дарю,

Вас душевно обнимаю,

Пыл объятий я люблю!

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

Так же нынче обнимите

Своих близких и родных,

Настроенье поднимите

Им до облаков седых!

***

Нет на свете, кажется, ничего дороже,

Как ощутить приятное дыхание на коже.

Давайте же в день объятий обниматься,

Желать здоровья, счастья, улыбаться.

Привітання з Днем обіймів Фото: Bipbap

Давайте сбросим груз печалей с плеч.

И постараться позитивом всех зажечь.

Чтоб в лабиринтах счастья потеряться,

И перед трудностями не сдаваться.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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