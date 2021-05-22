День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня
Микола Чудотворець є покровителем моряків і всіх, хто так чи інакше пов'язаний з водною стихією
22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня – День святого Миколая, а 22 травня – Миколи Весняного (Миколи Чудотворця).
Торжество приурочене до дня перенесення мощей святого Угодника Миколи до міста Барі, що знаходиться в Італії. У православ'ї Микола Чудотворець вважається покровителем дітей, закоханих пар, солдатів, купців, торговців.
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За традицією на день свята моляться Миколі Чудотворцю, щоб він допоміг виростити хороший урожай, вберіг посіви від морозів і сильних злив, а селянам надав сил подолати важкі дні посівних.
Микола Чудотворець також є покровителем моряків і всіх, хто так чи інакше пов'язаний з водною стихією. Саме тому до 22 травня не купалися у водоймах. На кожному судні є ікона із зображенням святого. Йому моляться, щоб стихія не стала причиною різних нещасть.
За звичаєм, в день свята до зорі вмиваються росою і ходять нню босоніж, щоб хвороби відступили. Дівчата вмиваються краплями роси, щоб надовго зберегти вроду й молодість, а хлопці завдяки такому обряду набираються сил та наснаги.
- Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.
- Цього дня була заборона брати в руки ножиці.
- На Миколу не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років сім'я терпітиме злидні й лиха.
- До дня Святого Миколая не можна боргувати, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.
- Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.
- Ропухи почали кумкають – прикмета того, що буде багатим урожай вівса.
- Вільха зацвіла – час гречку сіяти.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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