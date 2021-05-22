День Миколи Чудотворця: прикмети і чого не можна робити цього дня

Микола Чудотворець є покровителем моряків і всіх, хто так чи інакше пов'язаний з водною стихією

22 травня - День Миколи Чудотворця Фото: Depositphotos

22 травня православні християни святкують День Миколи Чудотворця. Свято відзначають двічі на рік, 19 грудня – День святого Миколая, а 22 травня – Миколи Весняного (Миколи Чудотворця).

Торжество приурочене до дня перенесення мощей святого Угодника Миколи до міста Барі, що знаходиться в Італії. У православ'ї Микола Чудотворець вважається покровителем дітей, закоханих пар, солдатів, купців, торговців.

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Микола Весняний: історія свята 22 травня

За традицією на день свята моляться Миколі Чудотворцю, щоб він допоміг виростити хороший урожай, вберіг посіви від морозів і сильних злив, а селянам надав сил подолати важкі дні посівних.

Микола Чудотворець також є покровителем моряків і всіх, хто так чи інакше пов'язаний з водною стихією. Саме тому до 22 травня не купалися у водоймах. На кожному судні є ікона із зображенням святого. Йому моляться, щоб стихія не стала причиною різних нещасть.

За звичаєм, в день свята до зорі вмиваються росою і ходять нню босоніж, щоб хвороби відступили. Дівчата вмиваються краплями роси, щоб надовго зберегти вроду й молодість, а хлопці завдяки такому обряду набираються сил та наснаги.

Чого не можна робити на Миколу Весняного 22 травня

Не можна стригтися на Миколая Чудотворця.

Цього дня була заборона брати в руки ножиці.

На Миколу не можна відмовляти нікому, хто попросить вас про допомогу, інакше за відмову допомогти нужденним 7 років сім'я терпітиме злидні й лиха.

До дня Святого Миколая не можна боргувати, інакше не буде фінансової удачі весь рік. Краще роздати борги до свята.

Народні прикмети

Якщо на Миколу йде дощ, то буде багатий урожай.

Ропухи почали кумкають – прикмета того, що буде багатим урожай вівса.

Вільха зацвіла – час гречку сіяти.

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