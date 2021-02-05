День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити
В День Григорія Богослова потрібно робити добрі справи і проганяти погані думки, говорять в народі
У неділю, 7 лютого, вшановують Григорія Богослова, якого вважають одним із прабатьків християнства і сподвижником Василя Великого. Це свято йде слідом за шануванням блаженної Ксенії Петербурзької. Яка історія, традиції і прикмети дня Григорія Богослова, дізнайтеся в нашій статті.
Григорій Богослов жив у IV столітті. Він займався вивченням богослов'я, вів аскетичний спосіб життя, багато часу проводив на самоті, у роздумах про Бога і молитвах. Був обраний на престол архієпископа в Константинополі.
Святитель Григорій вів строгий подвижницький спосіб життя: ходив босими ногами, мав тільки один застарілий одяг, спав на голій землі або на ложі з гілок під прикриттям лахміття; їжею для нього служили хліб і овочі, питвом – вода, до якої він іноді домішував трохи оцту.
Спадщина святого Григорія складається з 243 послань, 507 духовних віршів і 45 проповідей.
Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду на наступний рік. Вважалося, що на Григорія можна заглянути не тільки на місяць або навіть на сезон вперед, але й набагато далі.
Також робили добрі справи – вважалося, що цього дня вони обов'язково повернуться людині. Однак важливо було робити добру справу потайки, оскільки Богу все видно, а хвастощі не вітаються. Тому й говорили: "Господь і так всі добрі справи бачить".
Оскільки, за народним календарем, напередодні (на Ксенію) відзначалася "напівзимниця", або середина зими, то на Григорія чекали повороту до весни. Так і говорили: "Ксенія Григорія квапить, щоб весну не упустив, сонечко на даху посадив".
- Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся.
- Чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються.
- Варто бути акуратнішим зі словами – вважається, що все сказане збувається.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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