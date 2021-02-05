День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити

В День Григорія Богослова потрібно робити добрі справи і проганяти погані думки, говорять в народі

У неділю, 7 лютого, вшановують Григорія Богослова, якого вважають одним із прабатьків християнства і сподвижником Василя Великого. Це свято йде слідом за шануванням блаженної Ксенії Петербурзької. Яка історія, традиції і прикмети дня Григорія Богослова, дізнайтеся в нашій статті.

День святителя Григорія Богослова Фото: Pexels

Історія Григорія Богослова

Григорій Богослов жив у IV столітті. Він займався вивченням богослов'я, вів аскетичний спосіб життя, багато часу проводив на самоті, у роздумах про Бога і молитвах. Був обраний на престол архієпископа в Константинополі.

Святитель Григорій вів строгий подвижницький спосіб життя: ходив босими ногами, мав тільки один застарілий одяг, спав на голій землі або на ложі з гілок під прикриттям лахміття; їжею для нього служили хліб і овочі, питвом – вода, до якої він іноді домішував трохи оцту.

Спадщина святого Григорія складається з 243 послань, 507 духовних віршів і 45 проповідей.

Святий Григорій Фото: Wikipedia

Традиції дня Григорія Богослова

Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду на наступний рік. Вважалося, що на Григорія можна заглянути не тільки на місяць або навіть на сезон вперед, але й набагато далі.

Також робили добрі справи – вважалося, що цього дня вони обов'язково повернуться людині. Однак важливо було робити добру справу потайки, оскільки Богу все видно, а хвастощі не вітаються. Тому й говорили: "Господь і так всі добрі справи бачить".

Оскільки, за народним календарем, напередодні (на Ксенію) відзначалася "напівзимниця", або середина зими, то на Григорія чекали повороту до весни. Так і говорили: "Ксенія Григорія квапить, щоб весну не упустив, сонечко на даху посадив".

День Григорія Богослова: що не можна робити

Не можна 7 лютого стригти нігті, плюватися і стригти волосся.

Чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше шансів на порятунок душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються.

Варто бути акуратнішим зі словами – вважається, що все сказане збувається.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися