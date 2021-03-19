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Щоб не обікрали: вуличний музикант-пенсіонер приймає електронні гроші (відео)

Сьогодні, 13:03

Онук роздрукував дідусеві QR-код для збору коштів

Вінницький вуличний музикант-пенсіонер Олександр Шамігов придумав цікавий спосіб, як убезпечити себе від хуліганів: від вдячних слухачів він приймає не тільки монети та купюри, але й електронні гроші.

Баян та гітару вінницького пенсіонера чули на лазурному березі Франції, у Німеччині, Італії, США, а також в іспанському підводному ресторані. Його унікальну музику знають мало не всі вуличні музиканти Європи. Однак через карантин головна його сцена – вулиці української Вінниці.

Фото: "Сьогодні"

На жаль, на вулиці трапляються не тільки вдячні слухачі, а й злодії, які можуть відібрати все зароблене за день.

"Бували випадки, коли у таких ось музикантів хулігани відбирали кошти", – розповідає вінничанин Рінат Іскандаров.

Але тепер Олександр знає спосіб, як захистити зароблене. Він приймає не тільки готівку, а й електронні кошти – одразу на пенсійну картку. Для цього внук роздрукував йому QR-код.

"Не всі в курсі, що це таке, я їм пояснюю. Деякі знають й відразу платять", – розповідає Олександр.

Відео: Сьогодні

За словами його онука, іноді на картці дідуся більше зароблених електронних грошей, ніж паперових у чохлі для баяна. "За кілька днів сотень п'ять-сім перерахували", – зазначає він.

Музикант сподівається, що скоро віддячити йому за талант можна буде і біткоїнами.

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Нагадаємо, вуличний піаніст зіграв життєстверджуючу пісню Eternal Flame (1988) групи Bangles під час протестів в іспанській Барселоні й завдяки цьому прославився.

До того ж ми писали про 79-річного маестро, який у біонічних рукавичках зіграв на піаніно вперше за 20 років.

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Джерело: Сьогодні
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