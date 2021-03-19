Щоб не обікрали: вуличний музикант-пенсіонер приймає електронні гроші (відео)
Онук роздрукував дідусеві QR-код для збору коштів
Вінницький вуличний музикант-пенсіонер Олександр Шамігов придумав цікавий спосіб, як убезпечити себе від хуліганів: від вдячних слухачів він приймає не тільки монети та купюри, але й електронні гроші.
Баян та гітару вінницького пенсіонера чули на лазурному березі Франції, у Німеччині, Італії, США, а також в іспанському підводному ресторані. Його унікальну музику знають мало не всі вуличні музиканти Європи. Однак через карантин головна його сцена – вулиці української Вінниці.
На жаль, на вулиці трапляються не тільки вдячні слухачі, а й злодії, які можуть відібрати все зароблене за день.
"Бували випадки, коли у таких ось музикантів хулігани відбирали кошти", – розповідає вінничанин Рінат Іскандаров.
Але тепер Олександр знає спосіб, як захистити зароблене. Він приймає не тільки готівку, а й електронні кошти – одразу на пенсійну картку. Для цього внук роздрукував йому QR-код.
"Не всі в курсі, що це таке, я їм пояснюю. Деякі знають й відразу платять", – розповідає Олександр.
За словами його онука, іноді на картці дідуся більше зароблених електронних грошей, ніж паперових у чохлі для баяна. "За кілька днів сотень п'ять-сім перерахували", – зазначає він.
Музикант сподівається, що скоро віддячити йому за талант можна буде і біткоїнами.
Нагадаємо, вуличний піаніст зіграв життєстверджуючу пісню Eternal Flame (1988) групи Bangles під час протестів в іспанській Барселоні й завдяки цьому прославився.
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