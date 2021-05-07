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Що таке поп-іт та сімпл-димпл? Якщо коротко – нічого непристойного, але вам сподобається

Сьогодні, 15:14

Ми не знаємо, хто придумав ці нові іграшки, але винахіднику просто необхідно вручити Шнобелівську премію

Фото: Сьогодні, Twitter

TikTok просто розриває від обговорень нового антистрес-аксесуара поп-іта (pop-it дослівно перекладається як "лопни це"). Це дитяча гра, розслабляючий ефект від якої можна порівняти хіба що з лопанням повітряно-бульбашкової плівки від упаковки. Так-так, тієї самої з дитинства!

Але якщо у випадку з упаковкою кожен "пухирець" був одноразовим, то поп-іти можна лопати "нескінченно" – десятки силіконових бульбашок просто видавлюються в інший бік.

Ми не знаємо, хто це придумав, але цій людині просто необхідно вручити Шнобелівську премію!

І це ще не все. Приготуєтеся: крім поп-ітів, є сімпли-димпли (simpl dimpl дослівно перекладається як "проста ямочка") – схожа, але трохи інша іграшка. Її зручно носити з собою.

Фото: Twitter | HeIIoSidney

Журналісти таблоїду Daily Mail пишуть, що патенту на створення поп-ітів немає (швидше за все), тому магазини уже заповнилися китайськими аналогами. Іграшки продають за 3-10 доларів.

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До речі, у роликів з хештегом #popit у TikTok вже 2,5 мільярда переглядів, у #popits і #popitasmr – 176 і 45 мільйонів відповідно.

Здається, ми на порозі нового глобального вірусу.

@xx..fidget..toyss..xx

my 4 pop its came !!! ## fyp ## blowup ## fidgets ## viral ## fidgettoys ## anixety ## fidgetgirl ## fidget ## popit ## blowthisup ## australia ## amazon ## unboxing ## part1

original sound -!

Нагадаємо, чоловік зібрав у триповерховому будинку 20 тисяч іграшок з фастфуду. Крім цього, ми писали, які іграшки потрібні дитині до року – поради педіатра.

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Джерело: Сьогодні
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