Чиновниця назвала вулиці міста іменами свого чоловіка і його родичів

Губернатор вже прийняв рішення її звільнити

Чиновниця з міста Кафр-Шукрі (єгипетська провінція Калубія) дала кільком вулицям імена свого чоловіка і його родичів, після чого була звільнена губернатором. Про це пише пише газета el-Watan.

Директор департаменту благоустрою порушила закон, оскільки рішення про присвоєння назв вулицям приймає місцева народна рада або спеціальний комітет. У Єгипті сьогодні вулиці називають тільки на честь громадських діячів або військових та поліцейських, які загинули під час боротьби з терористами.

"Прийнято рішення звільнити главу департаменту благоустрою міста Кафр-Шукрі після отримання численних скарг жителів про те, що у новому генплані міста кілька вулиць перейменовано на честь її чоловіка і його родичів. Справу передано в адміністративну прокуратуру для розслідування і прийняття законних заходів у разі підтвердження фактів", – заявив губернатор Абдулхамід Хадджан.

Чиновниця свою провину не визнає і стверджує, що їй мститься житель міста, щоб таким чином прославитися.

Нагадаємо, на честь видатного вченого Бориса Патона запропонували перейменувати вулиці Московську, Ділову або проспект Правди.

До того ж ми писали, що містобудівний кадастр Києва почав оформляти довідки про перейменування столичних вулиць онлайн.

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