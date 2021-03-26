Годинами безперервно стукає у двері: лебідь п'ять років тероризує жителів міста (фото)

Можливо, птах шукає їжу або захищає територію, яку вважає своєю

Жителів британського Нортгемптона тероризує лебідь на прізвисько Седрик. Птах регулярно приходить до будинків людей, прикладає дзьоб до металевих поштових скриньок і починає голосно стукати – іноді упродовж кількох годин.

Ніхто не може зрозуміти, чому птах хуліганить ось уже п'ятий рік поспіль. Пенсіонер Стівен Легг неодноразово намагався зловити порушника громадського порядку, але безуспішно.

Фото: SWNS

"Поруч з нашими будинками є невелике озеро, викопане 20 років тому для дренажу. Цей лебідь уже років сім або вісім живе там зі своєю подругою. Він постійно приходить до нас і стукає дзьобом в поштову скриньку", – скаржиться 70-річний чоловік у коментарі таблоїду Mirror.

Містер Легг у розпачі закрив вхідні двері й відкрив вікно зимового саду, щоб листоноша міг залишати там листи.

Фото: SWNS

Досі не ясно, що змушує Седрика бешкетувати. Можливо, він шукає їжу або захищає територію, яку вважає своєю.

Сфотографувати лебедя на місці злочину вдалося 63-річній медсестрі на пенсії Венді Говард. Жінка побачила птаха під час щоденної прогулянки.

Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше на Київщині пожежники врятували лебедів від загибелі. Крім цього, ми писали, що у Маріуполі із зоопарку вкрали яйця чорних лебедів.

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