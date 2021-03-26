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Годинами безперервно стукає у двері: лебідь п'ять років тероризує жителів міста (фото)

Сьогодні, 09:46

Можливо, птах шукає їжу або захищає територію, яку вважає своєю

Жителів британського Нортгемптона тероризує лебідь на прізвисько Седрик. Птах регулярно приходить до будинків людей, прикладає дзьоб до металевих поштових скриньок і починає голосно стукати – іноді упродовж кількох годин.

Ніхто не може зрозуміти, чому птах хуліганить ось уже п'ятий рік поспіль. Пенсіонер Стівен Легг неодноразово намагався зловити порушника громадського порядку, але безуспішно.

Фото: SWNS

"Поруч з нашими будинками є невелике озеро, викопане 20 років тому для дренажу. Цей лебідь уже років сім або вісім живе там зі своєю подругою. Він постійно приходить до нас і стукає дзьобом в поштову скриньку", – скаржиться 70-річний чоловік у коментарі таблоїду Mirror.

Містер Легг у розпачі закрив вхідні двері й відкрив вікно зимового саду, щоб листоноша міг залишати там листи.

Фото: SWNS

Досі не ясно, що змушує Седрика бешкетувати. Можливо, він шукає їжу або захищає територію, яку вважає своєю.

Сфотографувати лебедя на місці злочину вдалося 63-річній медсестрі на пенсії Венді Говард. Жінка побачила птаха під час щоденної прогулянки.

Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше на Київщині пожежники врятували лебедів від загибелі. Крім цього, ми писали, що у Маріуполі із зоопарку вкрали яйця чорних лебедів.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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