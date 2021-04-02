Ніби Годзілла виходить з моря: загадкове явище здивувало жителів США (відео)

Хвилі на узбережжі океану в Каліфорнії фарбуються в яскраво-блакитний колір

Жителів американської Каліфорнії шокували хвилі аномального синього кольору. За словами експертів, причиною світиться води став біолюмінесцентний планктон, що скупчується біля берегів у великій кількості.

На фотографіях та відео, знятих місцевими жителями й опублікованих в Instagram, можна побачити незвичайний ефект, при якому океан забарвлюється в яскраво-блакитний колір. Так, на одному відео чоловік розводить руками у воді, залишаючи сліди, що світяться, а на іншому ролику хтось знімає яскраві хвилі.

Неонове світло – результат реакції організмів на стресовий стан. Наприклад, він виникає при ударі хвиль об каміння або при зіткненні з піском.

"Ніби Годзілла виходить з моря", "Дивовижна природа!", "Шкода, що це трапляється так рідко", "Вау! Хочу там опинитися", – коментують побачене користувачі Мережі.

До речі, раніше фотограф Патрік Койн з американського штату Каліфорнія провів кілька годин на пляжі Ньюпорт і зняв на відео захоплююче "світлове шоу" за участю невеликої зграї дельфінів.

На жаль, через локдаун в Каліфорнію нам злітати не вийти найближчим часом, але можна подивитися новий випуск YouTube-шоу пенсіонера-влогера Діда Панч: він пояснив, що, де і коли буде закрито у разі локдауна, а також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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