Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Борода в формі хвоста мавпи стала останнім писком моди (фото)

Сьогодні, 09:40

Вперше у такому образі засвітився бейсболіст Майк Фірс

У рамках нового Instagram-флешмобу хлопці вибривають свої бороди у формі "мавпячих хвостів". Йдеться про метод стрижки волосся на обличчі, коли одна частина вусів з'єднується з бородою на підборідді, а друга збривається.

Цікаво, що вперше таким чином поголив волосся на обличчі бейсболіст Майк Фірс у вересні 2019 року. Тоді спортсмен хотів розсмішити членів своєї команди.

Нова хвиля популярності цього незвичайного образу "нахлинула" тільки в 2021 році: чоловіки почали масово публікувати фото з новим типом бороди у соцмережах.

Читайте також:
Модный алфавит: украинцы в восторге от нового тренда в украшениях

Під хештегом #monkeytail ("хвіст мавпи") в Instagram вже з'явилося майже 10 тисяч публікацій.

1. Руда борода

@sortadandy

2. У кепці

sam stapleton (@ sstapleton2988)

3. Зачіска теж має значення

shmillon (@shmillon)

3. Брутальний образ

Jean (@robertsbrother)

4. Хіпстер

Del Lehman (@ gymlyfe79)

5. Романтик

Chad Courage DeVillier (@chadwickenterprises)

6. Пильний погляд

Danny Lemmink (@lemmink)

7. Трохи креативу

John B (@crouchingjb)

8. Добродушний велетень

Competitive Shooting Team (@ team.144)

9. В окулярах

Bryant Young (@ 417_bryant)

10. Учитель математики в молодших класах

Chris Barnard (@ barnard999)

Нагадаємо, вчені стверджують, що у чоловічій бороді більше бактерій, ніж на шерсті собак. Такі висновки зробили швейцарські дослідники, які провели 30 порівняльних тестів.

Дивіться відео: зірки, яких змінила борода

До того ж, ми запитували у модних експертів, чому ж чоловіки доглядають за своєю зовнішністю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Ну і даремно": після карантинної ізоляції Ліонель Мессі радикально змінив свій імідж Дівчина через рідкісну хворобу "перетворюється" в чоловіка: фото
фото мода борода
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Екатерина Кухар вслед за Ямой покинула Украину
Екатерина Кухар вслед за Ямой покинула Украину
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера

Популярні статті

Сьогодні, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Сьогодні, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Сьогодні, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Сьогодні, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

Вчора, 22:05Events

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

Вчора, 19:33Зірково

Розкішна Сальма Гаєк у сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram: фото

Вчора, 15:51Events

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Вчора, 13:05Events

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

Вчора, 12:58Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Вчора, 11:42Зірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Вчора, 10:06Фаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Вчора, 10:03Зірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

17 січняФаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

17 січняПсихо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

16 січняЗірково

Ван Дам та сльози Каменських: як пройшов перший ефір шоу "Маска"

16 січняЗдорово

Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

Новини партнерів

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Роскошная жена Чиро Иммобиле. Итальянцу можно позавидовать
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти