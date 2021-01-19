Борода в формі хвоста мавпи стала останнім писком моди (фото)

Вперше у такому образі засвітився бейсболіст Майк Фірс

У рамках нового Instagram-флешмобу хлопці вибривають свої бороди у формі "мавпячих хвостів". Йдеться про метод стрижки волосся на обличчі, коли одна частина вусів з'єднується з бородою на підборідді, а друга збривається.

Цікаво, що вперше таким чином поголив волосся на обличчі бейсболіст Майк Фірс у вересні 2019 року. Тоді спортсмен хотів розсмішити членів своєї команди.

Нова хвиля популярності цього незвичайного образу "нахлинула" тільки в 2021 році: чоловіки почали масово публікувати фото з новим типом бороди у соцмережах.

Під хештегом #monkeytail ("хвіст мавпи") в Instagram вже з'явилося майже 10 тисяч публікацій.

1. Руда борода

2. У кепці

3. Зачіска теж має значення

3. Брутальний образ

4. Хіпстер

5. Романтик

6. Пильний погляд

7. Трохи креативу

8. Добродушний велетень

9. В окулярах

10. Учитель математики в молодших класах

Нагадаємо, вчені стверджують, що у чоловічій бороді більше бактерій, ніж на шерсті собак. Такі висновки зробили швейцарські дослідники, які провели 30 порівняльних тестів.

Дивіться відео: зірки, яких змінила борода

До того ж, ми запитували у модних експертів, чому ж чоловіки доглядають за своєю зовнішністю.

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