Блогерка показала простий трюк, як візуально збільшити маленькі груди (відео)

Публікація дівчини стала вірусною та набрала кілька мільйонів переглядів

TikTok-блогерка на ім'я Талія Ям показала простий спосіб, як швидко і без особливих зусиль збільшити маленькі груди. Публікація дівчити стала вірусною і набрала кілька мільйонів переглядів, вподобань та безліч коментарів.

Талія спершу показала, як виглядає її бюст без бюстгальтера, а потім приміряла бюстгальтер з пуш-апом і зазначила, що "різницю помітно, але не сильно".

У другій частині ролика героїня продемонструвала, як виглядає її тіло з бюстгальтером-невидимкою, який прикріплюється до грудей за допомогою липкого внутрішнього шару. "З ним майже нічого не змінилося", – сказала вона на відео у TikTok.

Відео: tiktok.com/@talia.yam

Врешті Ям одягнула обидва бюстгальтера і наочно показала, наскільки об'ємнішими стали її груди. Блогерка закликала підписниць придбати бюстгальтер-невидимку й за необхідності користуватися цим методом.

Підписники дівчини подякували їй у коментарях.

"Дякую тобі, працює! Дякую!", "Виглядає приголомшливо і дуже природно!", "Я просто хотіла б знати, хто це придумав, щоб вручити медаль цій людині", – пишуть вони у коментарях.

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Нагадаємо, раніше американська блогерка Мадді Маротта зробила звичайну фотографію на пляжі: вона, одягнена у жовте бікіні, позує на тлі моря. Однак через несподівану деталі знімок дівчини перетворився в оптичну ілюзію і повеселив інтернет.

До того ж ми писали про блогерку, якій бабуся випадково надіслала свої оголені фото.

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