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Безхатько випадково пробрався до літака Байдена і гуляв там п'ять годин

Сьогодні, 12:33

Чоловікові пощастило непомітно пройти через кілька рівнів безпеки

Безхатько провів п'ять годин, гуляючи по американській військовій базі Ендрюс, де базується літак президента США Джо Байдена. Чоловік пройшов через кілька рівнів безпеки і навіть пробрався на авіалайнер, який стояв на злітній смузі.

Інцидент стався ще 4 лютого, але ВМС США розповіли про це лише зараз.

Як показало внутрішнє розслідування, охоронець був зайнятий особистими справами й пропустив безхатька без перевірки документів. До того ж, у зоні стоянки літаків не працювали автоматичні ворота.

До речі, незвичайна екскурсія – це цікава ідея для подарунка близькій людині. Хоча є безліч інших варіантів. Раніше ми підготували спеціальний календар весняних свят, де можна вибрати прикольний подарунок для коханих людей.

Сюжет Катерини Кікоть
Відео: Сьогодні

Сам порушник під час допиту пояснив, що у нього не було поганих намірів – він просто хотів побачити лайнери. Під час імпровізованого туристичного походу допитливий чоловік також побував на фуд-корті і у VIP-терміналі.

Чи пред'являтимуть йому обвинувачення, поки невідомо.

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Військова база Ендрюс, що розташована на півдні від Вашингтона, є місцем, звідки у службових справах прилітають президент, міністр оборони та інші високопосадовці США.

Нагадаємо, 62-річний безхатько і взимку, і влітку живе у лісі під Львовом. "Сьогодні" навідалися до чоловіка і з'ясували, чому він відмовився від благ цивілізації і залишив сім'ю та квартиру в місті.

До того ж, активісти-експериментатори з Харкова організували цікавий соціальний проєкт, в рамках якого показали, як з українського бездомного всього за кілька годин можна зробити красеня.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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