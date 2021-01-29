Берні Сандерс заробив майже 2 мільйони доларів на фото з інавгурації президента США

На що політик витратить ці гроші?

Не фотографія, а золота жила: політик Берні Сандерс заробив майже два мільйони доларів завдяки фото з інавгурації президента США. На фото 79-річний політик сидить з похмурим виглядом, маскою на обличчі і в величезних вовняних рукавицях. На що він витратить семизначну суму – далі в сюжеті.

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Як вийшов знімок, який стрімко став мемом

Неважливо, чи модно, головне, щоб тепло було. За таким принципом одягався на інавгурацію 46 президента США політик Берні Сандерс. А так як погода була холодна, то і рукавиці Сандерс надів вовняні, виготовлені вчителькою зі штату Вермонт, який Берні і представляє в Конгресі як сенатор. Всіх гостей розсаджували на відстані півтора метрів, всі були в масках – переважно дизайнерських – але ні в кого не було таких рукавиць.

Фотографія політика швидко набрала популярність і породила безліч мемів: то він, нібито бореться з пожирачами смерті у фільмі про Гаррі Поттера, то сидить поруч з Тоторо в японському мультфільмі, то замінив Саманту в серіалі "Секс і місто".

Меми з Берні Сандерсом Фото: Twitter

У перші дні після інавгурації саме це обговорювали найбільше. І перш за все з самим Сандерсом, який бачив всі ті меми, породжені його фото.

Скільки грошей заробили на фото і куди їх витратять

Минулого четверга на офіційному сайті Сандерса з'явилися майки за 27 доларів і кофтинки за 45 доларів. Їх усіх розпродали всього за годину і встигли виручити 1,8 мільйона доларів.

Своєю славою Сандерс допоміг ще й його шанувальниці Тобі Кінг. Жінка зробила в'язану копію Сандерса в рукавицях, яку в результаті торгів продала за більш ніж 20 тисяч доларів, які Тобі пообіцяла віддати на благодійність. У результаті їй вдалося зібрати вдвічі більше.

Сам Сандерс усіма зібраними коштами також підтримає нужденних – передасть організації, яка розвозить їжу всім, хто не може її купити.

Тим часом 16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.

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