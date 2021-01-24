Берні Сандерс випустив мерч із мемом "сидячий Берні"

Команда американського сенатора обернула ситуацію із вірусним фото на користь політика

Інавгурація нового президента США Джо Байдена подарувала нам черговий шедевральний мем – сидячий Берні Сандерс, чиє фото стало вірусним буквально за лічені години. Команда політика скористалася ситуацією і створила мерч із тим самим знімком.

На офіційному сайті Берні Сандерса з'явився світшот з фотографією, зробленою в день інавгурації. Цей кадр вже породив тисячі колажів, а тепер його нанесли на кофту, яка коштує 45 доларів.

Скріншот: berniesanders.com

Однак на момент публікації цього матеріалу світшоти "сидячий Берні" вже розкупили. Залишається задовольнятися жартами із соцмереж.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

До речі, на сайті вказано, що всі кошти з продажу цього мерчу команда Сандерса віддасть на благодійність.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

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