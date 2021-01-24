Берні Сандерс випустив мерч із мемом "сидячий Берні"
Команда американського сенатора обернула ситуацію із вірусним фото на користь політика
Інавгурація нового президента США Джо Байдена подарувала нам черговий шедевральний мем – сидячий Берні Сандерс, чиє фото стало вірусним буквально за лічені години. Команда політика скористалася ситуацією і створила мерч із тим самим знімком.
На офіційному сайті Берні Сандерса з'явився світшот з фотографією, зробленою в день інавгурації. Цей кадр вже породив тисячі колажів, а тепер його нанесли на кофту, яка коштує 45 доларів.
Однак на момент публікації цього матеріалу світшоти "сидячий Берні" вже розкупили. Залишається задовольнятися жартами із соцмереж.
До речі, на сайті вказано, що всі кошти з продажу цього мерчу команда Сандерса віддасть на благодійність.
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