Аудіозапис сексу гостей свінгер-клубу несподівано прозвучала в ефірі радіостанції

Фрагмент ефіру, на якому чути жіночі та чоловічі стони, опублікований у Twitter-акаунті радіостанції Radio4

Луїза Фішер записала на диктофон секс гостей свінгер-клубу Фото: Сьогодні

26-річна журналістка з Данії Луїза Фішер у ході репортажу записала на диктофон секс гостей свінгер-клубу. Фрагмент ефіру, на якому чути жіночі та чоловічі стони, опублікований у Twitter-акаунті радіостанції Radio4.

"Попередження: стало жарко як для нашого репортера, так і для гостей", – зазначено в підписі до цього ролику.

Луїза Фішер знімала репортаж про відновлення роботи розважального закладу Swingland недалеко від Копенгагена після пом'якшення заходів щодо боротьби з коронавірусом. Журналістка питала гостей про їхні враження.

"Мені здалося, що люди у клубі свінгерів набагато ввічливіші одне з одним, аніж, наприклад, в звичайних барах чи клубах", – зазначила Луїза, коли підійшла до великого ліжка.

Луїза Фішер записала на диктофон секс пари свінгерів Фото: twitter.com/radio4dk

Програмний менеджер радіостанції Тіна Крагелунд високо оцінила "зусилля" Фішер. "Я думаю, що це круто, коли наші репортери експериментують з іншого журналістикою", – зазначила вона.

У коментарі для шведської телекомпанії SVT Крагелунд зазначила, що Radio4 "не боїться контакту з чимось настільки ж універсальним, як секс".

Нагадаємо, 29-річну Клер Дженкінс, лейтенанта Королівського військово-морського флоту Великої Британії, та її бойфренда-моряка Ліама Доддінгтона звинувачують у створенні відеороликів сексуального характеру на надсекретному атомному підводному човні.

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Крім цього, 36-річна чешка зайнялася оральним сексом з 24-річним сербом, який намагався пограбувати заправку в Братиславі. Таким чином жінка хотіла виграти час до приїзду правоохоронців. Також не можна виключати версію, що вона задовольняла чоловіка за гроші.

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