Аномальний випадок: 39-річна жінка двічі завагітніла за три тижні (фото)

Це могло статися через таблетки для лікування безпліддя, припускають лікарі

39-річна Ребекка Робертс з Великої Британії завагітніла двічі за три тижні і народила двійню. За словами здивованих лікарів, це могло статися через таблетки для лікування безпліддя, які приймала жінка. Про це повідомляє видання News 18.

Подвійна вагітність у медицині називається суперфетацією. Вона трапляється у медичній практиці вкрай рідко: в світі зафіксовано всього близько дюжини подібних випадків.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Робертс завагітніла дочкою Розалі, коли вже виношувала сина Ноя. "Я навіть не знала, що можна завагітніти, будучи вже при надії", – зізналася вона.

Двійнята з'явилася на світ раніше запланованого терміну – у вересні 2020 року на 33-му тижні.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Британці вимушено зробили кесарів розтин через проблеми з пуповиною плода.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

При народженні Ной важив два кілограми, а його сестра – всього 1,2 кілограма.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Два з половиною місяці Розалі була у лікарні під наглядом лікарів, після чого її благополучно виписали додому, де на неї чекав люблячий батько – 43-річний Рис Уївер.

Фото: Instagram | Rare Special Twins

Нагадаємо, раніше трапилася не менш дивовижна історія. 32-річна британка Мелані Бассетт з вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою у Британії, яка змогла зробити це.

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До того ж, вагітна близнюками Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

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