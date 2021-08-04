Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

Оновлюємо гардероб

Ритуали ранку

Підкорюємо гори

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Fun-статті

Американка потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найбільший жіночий рот на планеті

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
4 серпня, 11:35
Копіювати лінк
Нещодавно дівчина показала, що може проковтнути ціле яблуко, відкусити за раз 4 покладених один на одного чізбургера і навіть обхопити губами немаленький келих для вина
Американка з найбільшим жіночим ротом на планеті потрапила в Книгу рекордів Гіннеса
Американка з найбільшим жіночим ротом на планеті потрапила в Книгу рекордів Гіннеса / Фото: скриншот

У Саманти Рамсделл з Коннектикуту в Tik-Tok майже 2 мільйони фанатів. І саме вони вмовили дівчину зареєструвати свій рекорд. Про власницю найбільшого рота в світі – далі в матеріалі.

Як пройшло дитинство Саманти

"Великоротий окунь", "мрія дантиста" і навіть "пак-мен". Сем з раннього дитинства знала, що у неї великий рот через що над нею часто знущалися інші діти.

Ймовірно, тоді дівчина і уявити не могла, що навчиться любити себе. А її надзвичайна усмішка приверне мільйони шанувальників.

Сама дівчина говорить про це так:

Це неймовірно, що в 31 рік я змогла поставити рекорд у тому, про що я боялася навіть говорити і всіляко намагалася приховати. А тепер – це найяскравіша і відома всім сторона моєї особистості.

Читайте також:

Як Саманта стала популярною

Близько року тому під час пандемії Саманта завела акаунт в соцмережі Tik-Tok. Спочатку вона намагалася співати і розповідати жарти, але одного разу підписники звернули увагу на її рот – так вона знайшла свою "фішку".

Саманта коментує це так:

Мій рот виділив мене серед мільйона інших коміків, співаків та інших творців контенту.

На Саманту підписані майже 2 мільйони людей. Вона також зняла кілька роликів з Айзеком Джонсоном – американським підлітком, у якого найбільший рот серед чоловіків.

Саманта Рамсделл і Айзек Джонсон – люди з найбільшими ротами на планеті
Саманта Рамсделл і Айзек Джонсон – люди з найбільшими ротами на планеті / Фото: скриншот

Як Саманта потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

Саме підписники умовили Саманту спробувати потрапити в Книгу рекордів Гіннеса. Після декількох вимірів електронним штангенциркулем фахівці зафіксували 6 з половиною сантиметрів. Це світовий рекорд!

Свій результат Саманта прокоментувала так:

Якби мені треба було дати пораду для когось з великою частиною тіла або чимось унікальним, і цей хтось хотів би зареєструвати рекорд Гіннеса, я б сказала: вперед! Пишаєтеся собою!

Саманта вірить в себе і мріє, що в майбутньому створить власне телешоу, де розважати людей не тільки ротом, а й жартами і піснями.

Тим часом є ще й інші рекорди:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Джеймі Олівер радить: 17 підказок для смачної їжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти