Американка потрапила в Книгу рекордів Гіннеса за найбільший жіночий рот на планеті

Нещодавно дівчина показала, що може проковтнути ціле яблуко, відкусити за раз 4 покладених один на одного чізбургера і навіть обхопити губами немаленький келих для вина

Американка з найбільшим жіночим ротом на планеті потрапила в Книгу рекордів Гіннеса / Фото: скриншот

У Саманти Рамсделл з Коннектикуту в Tik-Tok майже 2 мільйони фанатів. І саме вони вмовили дівчину зареєструвати свій рекорд. Про власницю найбільшого рота в світі – далі в матеріалі.

Як пройшло дитинство Саманти

"Великоротий окунь", "мрія дантиста" і навіть "пак-мен". Сем з раннього дитинства знала, що у неї великий рот через що над нею часто знущалися інші діти.

Ймовірно, тоді дівчина і уявити не могла, що навчиться любити себе. А її надзвичайна усмішка приверне мільйони шанувальників.

Сама дівчина говорить про це так:

Це неймовірно, що в 31 рік я змогла поставити рекорд у тому, про що я боялася навіть говорити і всіляко намагалася приховати. А тепер – це найяскравіша і відома всім сторона моєї особистості.

Як Саманта стала популярною

Близько року тому під час пандемії Саманта завела акаунт в соцмережі Tik-Tok. Спочатку вона намагалася співати і розповідати жарти, але одного разу підписники звернули увагу на її рот – так вона знайшла свою "фішку".

Саманта коментує це так:

Мій рот виділив мене серед мільйона інших коміків, співаків та інших творців контенту.

На Саманту підписані майже 2 мільйони людей. Вона також зняла кілька роликів з Айзеком Джонсоном – американським підлітком, у якого найбільший рот серед чоловіків.

Саманта Рамсделл і Айзек Джонсон – люди з найбільшими ротами на планеті / Фото: скриншот

Як Саманта потрапила в Книгу рекордів Гіннеса

Саме підписники умовили Саманту спробувати потрапити в Книгу рекордів Гіннеса. Після декількох вимірів електронним штангенциркулем фахівці зафіксували 6 з половиною сантиметрів. Це світовий рекорд!

Свій результат Саманта прокоментувала так:

Якби мені треба було дати пораду для когось з великою частиною тіла або чимось унікальним, і цей хтось хотів би зареєструвати рекорд Гіннеса, я б сказала: вперед! Пишаєтеся собою!

Саманта вірить в себе і мріє, що в майбутньому створить власне телешоу, де розважати людей не тільки ротом, а й жартами і піснями.

Тим часом є ще й інші рекорди: