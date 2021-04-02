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Американець займається незвичайним серфінгом з козлами

Сьогодні, 17:05

Козли допомагають дітям подолати страх води і навчитися серфінгу

Встати на дошку з козлами. Незвичайний спосіб навчання серфінгу придумав американець Дан Макгрегор. Як це працює – далі в матеріалі.

Відео: Сьогодні

Одного разу американець Дан Макгрегор випадково взяв з собою тварин на відпочинок і зауважив, що тим подобається, як він стає на дошку. З тих пір не тільки відпочиває з рогатими, але і бере їх на навчання з дітьми.

Серфінгіст каже, козли допомагають малюкам побороти страх води і навчиться серфінгу.

Тим часом Кіпр, Хорватія, Таїланд і Туреччина назвали умови відпочинку для українських туристів під час пандемії.

До слова, 5 важливих фактів про новий локдауне, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Тим часом ми з'ясували, чим зайняти дітей вдома на карантині: 5 ненудних занять для дітей на час локдаун.

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Джерело: Сьогодні
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