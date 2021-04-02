Американець займається незвичайним серфінгом з козлами

Козли допомагають дітям подолати страх води і навчитися серфінгу

Встати на дошку з козлами. Незвичайний спосіб навчання серфінгу придумав американець Дан Макгрегор. Як це працює – далі в матеріалі.

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Одного разу американець Дан Макгрегор випадково взяв з собою тварин на відпочинок і зауважив, що тим подобається, як він стає на дошку. З тих пір не тільки відпочиває з рогатими, але і бере їх на навчання з дітьми.

Серфінгіст каже, козли допомагають малюкам побороти страх води і навчиться серфінгу.

Тим часом Кіпр, Хорватія, Таїланд і Туреччина назвали умови відпочинку для українських туристів під час пандемії.

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