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Актори серіалу "Друзі" випустили свій мерч заради благодійності – що вони продають

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
3 серпня, 16:15
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Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Девід Швіммер і Метью Перрі створили спільну благодійну колекцію різної продукції з власними портретами
Актори серіалу «Друзі» випустили свій мерч заради благодійності
Актори серіалу «Друзі» випустили свій мерч заради благодійності / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial, instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/_schwim_

Тепер можна купити футболки, світшоти, бейсболки і навіть чашки з яскравими принтами. І не тільки із зображенням головних героїв серіалу "Друзі", а й з найбільш яскравими цитатами. Про це розповіли самі актори в своїх соціальних мережах, де наочно продемонстрували, як все буде виглядати.

Дженіфер Еністон опублікувала в Instagram селфі, де показала себе в лавандовому світшоті із зображенням Моніки і її фразою з серіалу "Я знаю", а також у чорній бейсболці з написом "У нас точно не було перерви".

Свої фото вона супроводила таким описом:

З радістю представляю вам деякі речі з першої в історії колекції Мерч "Друзі". Половина мого доходу від продажів цієї обмеженої серії піде до фонду Americares – організації, яку я люблю ... Вона займається наданням психологічної та медичної допомоги співтовариствам і окремим людям, постраждалим від Covid-19.

Її колега по серіалу актор Девід Швіммер у своєму Instagram опублікував фото в чорній футболці з принтом, де зображені силуети Роса і Рейчел на тлі червоного серця з написом "лобстери".

Ліза Кудроу сфотографувалася в чорній футболці з написом "У нас була перерва", Кортні Кокс наділа білу футболку зі сценою з інтро серіалу, де всі актори сидять біля фонтану.

Метт Леблан показав чашку з принтом, де Джої надів весь одяг Чендлера, ну а Меттью Перрі одягнув футболку з принтом Чендлера.

Зазначається, що кожен з акторів вибрав власний благодійний фонд, куди будуть спрямовані всі відрахування з продажу мерча. Відомо, що колекція буде доступна лише 4 тижні.

У спецепізоде "Друзі: Возз'єднання", який українською озвучили актори дубляжу, чиїми голосами говорили герої ще в 2000-х, шість акторів згадають найяскравіші моменти шоу. З ними знялися і самі творці серіалу, а також ведучий Джеймс Корден і інші запрошені зірки, включаючи Леді Гагу і Різ Візерспун. У підсумку вийшло напрочуд емоційний ток-шоу, наповнене несподіваними одкровеннями, спогадами та емоціями акторів.

Дивіться відео, як Дженніфер Еністон стала рекордсменкою Instagram:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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