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Адвокат на горищі свого будинку знайшов "капсулу часу" (фото)

Сьогодні, 07:05

Більшу частину знайденого чоловік надіслав на реставрацію

Американський адвокат Девід Віткомб разом зі своїм другом купив будинок у місті Женева, штат Нью-Йорк, і знайшов у ньому потайне горище з безліччю фотографій столітньої давності.

Коли чоловіки заглянули всередину, вони побачили, що приміщення заповнене фотографіями, рамками, скляними негативами та обладнанням для зйомок кінця 1800-х – початку 1900-х років.

Девід Віткомб знайшов на горищі "капсулу часу"
Фото: CNN

"Спершу я побачив цілу купу рамок для картин, складених разом. Їхні позолочені рамки були просто неймовірні. Я дуже зрадів. Подумав, що ми знайшли скарб ", – згадує чоловік у коментарі для CNN.

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Фотографія Сьюзен Ентоні зроблена 1905 року
Фото: CNN

Серед фотографій зберігалося кілька зображень американської активістки Сьюзен Ентоні, у тому числі відбиток її офіційного портрета з Бібліотеки Конгресу. Однак більшість людей на фотографіях поки не ідентифіковані.

Фотографії покриті пилом і кіптявою
Фото: CNN

Імовірно, ці фотографії належали фотографу Дж. Халю, який працював наприкінці XIX – на початку XX століття. Його ім'я зазначено на багатьох предметах, зокрема на листах, що також зберігалися на горищі.

Віткомб тримає фрагмент скляного фотографічного негативу
Фото: CNN

Більшу частину знайденого Віткомб надіслав на аукціон для реставрації та подальшого продажу.

Нагадаємо, онук знайшов старі фото бабусі й дізнався правду, яку вона приховувала до кінця життя.

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До того ж, ми розповідали, як власниця шлюбного агентства Рейчел Поллард з австралійського міста Кофс-Гарбор випадково знайшла втрачений невідомою дівчиною гаманець 40-річної давності.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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