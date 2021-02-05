Адвокат на горищі свого будинку знайшов "капсулу часу" (фото)
Більшу частину знайденого чоловік надіслав на реставрацію
Американський адвокат Девід Віткомб разом зі своїм другом купив будинок у місті Женева, штат Нью-Йорк, і знайшов у ньому потайне горище з безліччю фотографій столітньої давності.
Коли чоловіки заглянули всередину, вони побачили, що приміщення заповнене фотографіями, рамками, скляними негативами та обладнанням для зйомок кінця 1800-х – початку 1900-х років.
"Спершу я побачив цілу купу рамок для картин, складених разом. Їхні позолочені рамки були просто неймовірні. Я дуже зрадів. Подумав, що ми знайшли скарб ", – згадує чоловік у коментарі для CNN.
Серед фотографій зберігалося кілька зображень американської активістки Сьюзен Ентоні, у тому числі відбиток її офіційного портрета з Бібліотеки Конгресу. Однак більшість людей на фотографіях поки не ідентифіковані.
Імовірно, ці фотографії належали фотографу Дж. Халю, який працював наприкінці XIX – на початку XX століття. Його ім'я зазначено на багатьох предметах, зокрема на листах, що також зберігалися на горищі.
Більшу частину знайденого Віткомб надіслав на аукціон для реставрації та подальшого продажу.
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