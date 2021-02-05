Адвокат на горищі свого будинку знайшов "капсулу часу" (фото)

Більшу частину знайденого чоловік надіслав на реставрацію

Американський адвокат Девід Віткомб разом зі своїм другом купив будинок у місті Женева, штат Нью-Йорк, і знайшов у ньому потайне горище з безліччю фотографій столітньої давності.

Коли чоловіки заглянули всередину, вони побачили, що приміщення заповнене фотографіями, рамками, скляними негативами та обладнанням для зйомок кінця 1800-х – початку 1900-х років.

Девід Віткомб знайшов на горищі "капсулу часу"

Фото: CNN

"Спершу я побачив цілу купу рамок для картин, складених разом. Їхні позолочені рамки були просто неймовірні. Я дуже зрадів. Подумав, що ми знайшли скарб ", – згадує чоловік у коментарі для CNN.

Фотографія Сьюзен Ентоні зроблена 1905 року

Фото: CNN

Серед фотографій зберігалося кілька зображень американської активістки Сьюзен Ентоні, у тому числі відбиток її офіційного портрета з Бібліотеки Конгресу. Однак більшість людей на фотографіях поки не ідентифіковані.

Фотографії покриті пилом і кіптявою

Фото: CNN

Імовірно, ці фотографії належали фотографу Дж. Халю, який працював наприкінці XIX – на початку XX століття. Його ім'я зазначено на багатьох предметах, зокрема на листах, що також зберігалися на горищі.

Віткомб тримає фрагмент скляного фотографічного негативу

Фото: CNN

Більшу частину знайденого Віткомб надіслав на аукціон для реставрації та подальшого продажу.

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