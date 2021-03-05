8 причин ненавидіти 8 Березня і все, що з ним пов'язано

Ми закликаємо вас подумати про темну сторону цього світлого свята

Далеко не всі з нас люблять 8 Березня, але це весняне свято навряд чи обійде вас стороною. Поки всілякі рекламні майданчики завалюють потенційних покупців незвичайними подарунками до жіночого дня, Сьогодні.Lifestyle закликають вас подумати про темну сторону цього світлого дня.

Ми бачимо як мінімум 8 причин ненавидіти 8 Березня – і ось вони:

1. Парад абсурдних листівок

Чоловіки, як правило, не заморочуються над текстами привітань, а використовують вже готовий джентельменський набір листівок із віршами невідомого походження, традиційною "вісімкою" у центрі та букетом тюльпанів, що "подорожують" в інтернеті з 2005 року.

2. Міграція дрібничок

8 Березня – це саме той день у році, коли всі дрібнички, що валяються вдома, а також непідписані листівки, безглузді подарунки та просто нікому не потрібний мотлох у ваших очах несподівано набувають небаченої раніше цінності. Найголовніше – дарувати ці речі треба з особливим трепетом і любов'ю, не виказуючи душевного полегшення та радості.

3. Квіти за ціною наркотиків

Якщо заощадити на "березневих букетах", можна два тижні годувати сім'ю з трьох осіб. Просто цікаво, де шановні бабусі-перекупки беруть ці тюльпани? Доставляють чартерними рейсами з королівських полів Голландії?

4. Підвищена концентрація п'яних чоловіків

Жінок, які хильнуть лишнього на 8 Березня, ми ще можемо зрозуміти і пробачити. Втім, яка ж така емансипація змушує пити чоловіків? Невже вони так напиваються через несподівано подароване долею щастя?

5. Мати з дому – горе у сім'ї

"А де у нас...", "А як це робити...", "Куди телефонувати, якщо..." – телефонні лінії на 8 Березня стають буквально гарячими й часто нервово обриваються через подібні питання від несамостійних чоловіків, залишених на господарстві.

6. "Ти мене не любиш"

Забути про презент на 8 Березня дуже складно, а ось вибрати не той подарунок – як два пальці об асфальт. Набір каструль замість каблучки з діамантом, плойка замість походу до ресторану, фікус замість букета червоних троянд.

Але в цьому є й позитивний момент: у чоловіків буде унікальна можливість почути з вуст коханої жінки всю неприховану правду про себе.

7. Ярмарок марнославства у Facebook та Instagram

Соцмережі цього дня заповнені контентом двох типів – фотографіями дівчат та жінок з букетами / подарунками (в різних інтер'єрах, позах і ракурсах) та повідомленнями про зміну статусу в особистих стосунках.

8. Сумні наслідки нестерпної легкості буття

9 березня відзначаємо річницю з дня народження видатного українського поета і художника Тараса Шевченка. Саме тому жінкам, які працюють у сфері культури та освіти, потрібно буде ретельно приховувати наслідки попереднього свята.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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