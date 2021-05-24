55-річна жінка віддала всі заощадження на татуювання: Не могла більше терпіти свою шкіру

Тепер вона активно веде свій блог в Instagram і ділитися фотографіями у відвертих вбраннях

Фото: instagram.com/tattoo_butterfly_flower

55-річна німецька модель Керстін Трістан пожертвувала заради татуювань усіма своїми заощадженнями, вклавши у них 35 тисяч євро. Жінка покрила малюнками 90 відсотків свого тіла!

Тепер вона активно веде свій блог в Instagram й ділиться фотографіями у відвертих вбраннях.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

Німкеня зізналася, що "просто не могла більше терпіти" свою шкіру і хотіла спробувати щось нове.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

"Всі ми живемо один раз, і я подумала, що у моєму віці має відбутися щось варте уваги", – поділилася вона.

Фото: Instagram | Kerstin Tristan

На цей момент на її сторінку підписалося 159 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.

До того ж 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися