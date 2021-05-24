55-річна жінка віддала всі заощадження на татуювання: Не могла більше терпіти свою шкіру
Тепер вона активно веде свій блог в Instagram і ділитися фотографіями у відвертих вбраннях
55-річна німецька модель Керстін Трістан пожертвувала заради татуювань усіма своїми заощадженнями, вклавши у них 35 тисяч євро. Жінка покрила малюнками 90 відсотків свого тіла!
Тепер вона активно веде свій блог в Instagram й ділиться фотографіями у відвертих вбраннях.
Німкеня зізналася, що "просто не могла більше терпіти" свою шкіру і хотіла спробувати щось нове.
"Всі ми живемо один раз, і я подумала, що у моєму віці має відбутися щось варте уваги", – поділилася вона.
На цей момент на її сторінку підписалося 159 тисяч осіб.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 35-річного Сільвена Хелені, якого через татуювання та пірсинг звільнили з дитячого садочку. На чоловіка з незвичайною зовнішністю поскаржилися батьки трирічної дитини.
До того ж 20-річна британка Ненсі Андерсон після відвідування тату-салону заразилася небезпечною інфекцією.
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