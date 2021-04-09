43-річний колишній порноактор йде у депутати з незвичайною програмою

Чоловік має намір на державному рівні боротися з популяризацією порнографії

43-річний Філіп Танзер з Німеччини, який раніше знімався у порно під псевдонімом Логан Маккрі, поміняв роботу і став пожежним, а тепер мріє про кар'єру політика. Чоловік має намір на державному рівні боротися з популяризацією порнографії.

Про це повідомляє таблоїд Daily Record.

Філіп стверджує, що людей потрібно попереджати про потенційну шкоду порнографії для дорослих і дітей. "Порно слід розглядати як алкоголь або нікотин. Використання подібних фільмів на уроках сексуального виховання також неприпустимо", – заявив він.

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

Танзер також згадав, як втратив п'ятьох друзів з порноіндустрії – дехто з них покінчив життя самогубством, інші померли від передозувань наркотичними речовинами.

"Я не відчував особливого трепету до подібних картин. Зніматися у порно вирішив заради грошей. Хоча мушу визнати, що зустрічав на зйомках цікавих людей, з якими було приємно спілкуватися", – зазначив колишній порноактор.

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

Нині чоловік живе в Шотландії і працює пожежником. У травні він має намір взяти участь у виборах і стати регіональним депутатом.

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, як порносайт створив ідеальну секс-ляльку на основі запитів користувачів Мережі. Також названі найчастіші помилки при пошуку порно.

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