42-річний канатоходець прогулявся над кампусом коледжу в Баффало (відео)

Раніше відчайдушний канатоходець підкорював висоти над Таймс-сквер в Нью-Йорку, Ніагарським водоспадом і навіть над гирлом активного вулкана в Нікарагуа

Канатоходець показав новий трюк в Буффало Фото: скриншот

Між небом і землею. Американський канатоходець Нік Валленда вразив публіку видовищним трюком. Повітряний гімнаст прогулявся над кампусом коледжу в місті Баффало. Як йому це вдалося – далі в матеріалі.

Довжина троса, яким пройшовся канатоходець – сотня метрів. Втім, для 42-річного Валленди це скоріше розминка, ніж повноцінний трюк.

Все тому, що раніше відчайдушний канатоходець підкорював висоти над Таймс-сквер в Нью-Йорку, Ніагарським водоспадом і навіть над гирлом активного вулкана в Нікарагуа.

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Такі трюки дуже вражають і запам'ятовуються. Але ось дано це далеко не кожному. Але, якщо ви хочете, щоб в кінці літа вам теж було, що згадати і розповісти – швидше читайте наш календар літніх лайфхаків. Тут ви знайдете 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Раніше росіянин прикріпив канат до сідниць і стрибнув з 27-метрової висоти. Тоді дії екстремала координували чотири людини. Але все ж повторювати такий трюк точно не варто, адже це небезпечно для життя.

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