Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

42-річний канатоходець прогулявся над кампусом коледжу в Баффало (відео)

Сьогодні, 15:03

Раніше відчайдушний канатоходець підкорював висоти над Таймс-сквер в Нью-Йорку, Ніагарським водоспадом і навіть над гирлом активного вулкана в Нікарагуа

Канатоходець показав новий трюк в Буффало
Канатоходець показав новий трюк в Буффало
Фото: скриншот

Між небом і землею. Американський канатоходець Нік Валленда вразив публіку видовищним трюком. Повітряний гімнаст прогулявся над кампусом коледжу в місті Баффало. Як йому це вдалося – далі в матеріалі.

Довжина троса, яким пройшовся канатоходець – сотня метрів. Втім, для 42-річного Валленди це скоріше розминка, ніж повноцінний трюк.

Все тому, що раніше відчайдушний канатоходець підкорював висоти над Таймс-сквер в Нью-Йорку, Ніагарським водоспадом і навіть над гирлом активного вулкана в Нікарагуа.

Читайте також:
Спортивна вівця показала трюки на батуті і стала зіркою інтернету

Такі трюки дуже вражають і запам'ятовуються. Але ось дано це далеко не кожному. Але, якщо ви хочете, щоб в кінці літа вам теж було, що згадати і розповісти – швидше читайте наш календар літніх лайфхаків. Тут ви знайдете 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Раніше росіянин прикріпив канат до сідниць і стрибнув з 27-метрової висоти. Тоді дії екстремала координували чотири людини. Але все ж повторювати такий трюк точно не варто, адже це небезпечно для життя.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Левандовські неймовірним дальнім ударом влучив у телефон - до Євро готовий Повисла на багажній полиці: стюардеса показала кумедний трюк у літаку (фото) Блогерка показала простий трюк, як візуально збільшити маленькі груди (відео)
канатоходець трюк
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Располневшая Могилевская поразила внешним видом и откровением
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
На Троицу и не только. 10 интересных блюд с зеленью
На Троицу и не только. 10 интересных блюд с зеленью

Популярні статті

Сьогодні, 14:31Events

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Сьогодні, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Сьогодні, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Вчора, 20:15Смачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Вчора, 20:00Зірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

Вчора, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Вчора, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Вчора, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Вчора, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

16 червняEvents

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

16 червняЗдорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

16 червняЗірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

16 червняСмачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

16 червняЗдорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

16 червняСмачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

16 червняЗірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

Новини партнерів

Внезапно не стало украинской певицы Софии Палюх
Внезапно не стало украинской певицы Софии Палюх
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Орландо Блум и Кэти Перри показали, как отдыхают в Венеции
Орландо Блум и Кэти Перри показали, как отдыхают в Венеции
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти