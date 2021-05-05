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25-річна жінка народила за раз дев'ять дітей (фото)

Сьогодні, 10:46

Цікаво, що УЗД показало сім дітей замість дев'яти. Зараз новонароджені та мати почуваються добре, стверджують медики

Дев'ять дітей за раз народила 25-річна Халима Сіссе з африканської республіки Малі. Всі малюки (п'ять дівчаток та чотири хлопчики) та мати почуваються добре.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook міністерства охорони здоров'я республіки.

Халіма перед пологами пролежала два тижні у лікарні Бамако, столиці Малі, а потім за указом президента Ба Ндау її перевели до клініки в Марокко. За даними відомства, на УЗД і в Малі, і в Марокко лікарі нарахували в утробі жінки лише сім дітей.

Фото: Ministère de la Santé et du Développement Social

Після народження дітей шляхом кесаревого розтину міністр охорони здоров'я Малі Фанта Сібі привітала медиків обох країн, чий "професіоналізм став запорукою щасливого завершення цієї історії".

Очікується, що Сіссе з дітьми повернеться у Малі вже через кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше сталася не менш цікава історія. 32-річна британка Мелані Бассетт із вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою в Британії, яка змогла це зробити.

До того ж вагітна близнятами Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

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Джерела: Сьогодні , facebook.com/msdsmali1
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