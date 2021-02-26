24-річна дівчина витратила чотири мільйони гривень субсидії на шопінг

Їй загрожує до 30 років позбавлення волі та штраф

24-річна Жасмін Джонні Кліфтон з США спустила на шопінг 149 тисяч доларів (4,1 млн грн) субсидії, яку отримала від держави. Дівчина стверджувала, що у зв'язку з пандемією коронавірусу вона "зазнала значних збитків" і потребувала фінансової допомоги. Про це повідомляє CNN.

Адміністрація малого бізнесу США виплатила Жасмін 149 тисяч доларів субсидії. Всі ці гроші американка витратила на покупки розкішних подарунків. Кліфтон ходила на шопінг у магазини Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA, а також в ювелірні салони, що торгують діамантами.

Кліфтон загрожує до 30 років позбавлення волі та штраф у розмірі 1,2 мільйона доларів. В судовому протоколі зазначається, що дівчина була звільнена під заставу в 25 тисяч доларів.

Адвокат обвинуваченої відмовився давати будь-які коментарі щодо цієї справи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які субсидії отримують українці. Також ми писали, як довести державі, що маєш право на субсидію.

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