15 музеїв, які потрібно побачити хоча б раз у житті. Зробімо це віртуально!
Йдемо на екскурсію в найвідоміші музеї та артпростори світу
Лютий – один з найнудніших місяців у році. Зимові свята уже давно закінчилися, а весна прийде ще не скоро. Звичайно, нам ще треба відзначити День святого Валентина. Але як казала героїня класичного фільму: "Не для всіх це свято". Якщо для вас теж ні, то пропонуємо піти на віртуальну екскурсію у найвідоміші музеї та артпростори світу. Там дуже цікаво!
1. Найкрасивіші українські музеї
Instagram-акаунт @museumsofukraine публікує фотографії з найкрасивіших галерей України. На всіх знімках позначена геолокація, тож підписники легко можуть визначити місце розташування зображеного на світлині музею. Ви обов'язково знайдете щось і для себе!
Музей Ханенків
Дніпропетровський національний історичний музей
Національний музей літератури України
2. Британський музей
Тут публікують знімки цікавих артефактів: від фрагментів стін з наскельним живописом до прикрас стародавніх єгипетських фараонів.
3. Гаазька королівська галерея Мауріцгейс
У Гаазькій королівській галереї Мауріцгейс ви зможете подивитися на "Дівчину з перловою сережкою" Яна Вермера, "Урок анатомії доктора Тюльпа" Рембрандта, а також шедеври інших нідерландських художників.
Всі відвідувачі можуть вибрати на свій смак або вільну диджитал-прогулянку галереєю, або заздалегідь складену екскурсію англійською мовою.
4. Музей Ватикану в Римі
Якщо ви любите класичне мистецтво епохи Ренесансу – вам сюди.
5. Лувр, Париж
Це найбільший музей у світі, а його скляна піраміда є однією з найбільш впізнаваних пам'яток Європи.
6. Музей д'Орсе, Париж
Сюди варто навідатися любителям імпресіонізму, постімпресіонізму та мистецтва другої половини XIX – початку XX століття.
7. Музей сучасного мистецтва (МоМА), Нью-Йорк
MoMA є одним з найвпливовіших музеїв сучасного мистецтва у світі. Його акаунт постійно поповнюється знімками та відеоінсталяціями, картинами, фотографіями та іншими творами мистецтва.
8. Музей Метрополітен, Нью-Йорк
Акаунт одного з головних музеїв США потрапляє у всі збірки найкращих музейних Instagram. Зрозуміло, що і ми його рекомендуємо.
9. Музей Ван Гога в Амстердамі
На сторінці музею розміщують цікаві добірки, наприклад зображення взуття з різних полотен Ван Гога.
10. Музей сучасного мистецтва у Стамбулі
На сторінці Istanbul Modern можна побачити виставкові зали, а також найвідоміші картини.
11. Віртуальні екскурсії японським музеєм Ghibli
Музей Ghibli є частиною однойменної анімаційної студії, де знімається аніме. Ролики й екскурсії можна подивитися на офіційному YouTube-каналі.
12. Музей англійської сільського життя
На Музей англійської сільського життя (MERL) варто підписатися хоча б через неймовірні фотографії овечок, корів, свиней та іншої живності.
13. Будинок-музей Фріди Кало
Тут періодично публікують фотографії самої Фріди та її картин, а також оздоблення кімнат, де вона жила і творила.
14. Музей коронавірусного мистецтва
В Instagram з'явився профільний музей, де зібрані різноманітні відео, фото, колажі, картини, графіті та скульптури на тему карантину, коронавірусу та ізоляції. Артпростір створили друзі з Барселони у кінці березня 2020 року.
Поцікавтеся, будь ласка, не пошкодуєте.
15. Гід по сучасному мистецтву
Сторінка з простою назвою Art налічує 540 тисяч підписників. Головна її мета – зібрати якомога більше виняткових робіт сучасного художників. Під кожним дописом вказано ім'я автора і посилання на його профіль або контакти. Ви будете у захваті!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про музеї і виставки, які можна відвідати онлайн.
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