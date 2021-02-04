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15 музеїв, які потрібно побачити хоча б раз у житті. Зробімо це віртуально!

Сьогодні, 15:05

Йдемо на екскурсію в найвідоміші музеї та артпростори світу

Лютий – один з найнудніших місяців у році. Зимові свята уже давно закінчилися, а весна прийде ще не скоро. Звичайно, нам ще треба відзначити День святого Валентина. Але як казала героїня класичного фільму: "Не для всіх це свято". Якщо для вас теж ні, то пропонуємо піти на віртуальну екскурсію у найвідоміші музеї та артпростори світу. Там дуже цікаво!

1. Найкрасивіші українські музеї

Instagram-акаунт @museumsofukraine публікує фотографії з найкрасивіших галерей України. На всіх знімках позначена геолокація, тож підписники легко можуть визначити місце розташування зображеного на світлині музею. Ви обов'язково знайдете щось і для себе!

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Музей Ханенків

Фото: @daaark_knight | @khanenko_museum

Дніпропетровський національний історичний музей

Фото: @popovavita | @museumsofukraine

Національний музей літератури України

Фото: @ olga.shkolnaya | @museumsofukraine

2. Британський музей

Тут публікують знімки цікавих артефактів: від фрагментів стін з наскельним живописом до прикрас стародавніх єгипетських фараонів.

Фото: instagram.com/britishmuseum

3. Гаазька королівська галерея Мауріцгейс

У Гаазькій королівській галереї Мауріцгейс ви зможете подивитися на "Дівчину з перловою сережкою" Яна Вермера, "Урок анатомії доктора Тюльпа" Рембрандта, а також шедеври інших нідерландських художників.

Фото: amazonaws.com

Всі відвідувачі можуть вибрати на свій смак або вільну диджитал-прогулянку галереєю, або заздалегідь складену екскурсію англійською мовою.

4. Музей Ватикану в Римі

Якщо ви любите класичне мистецтво епохи Ренесансу – вам сюди.

Фото: instagram.com/vaticanmuseums

5. Лувр, Париж

Це найбільший музей у світі, а його скляна піраміда є однією з найбільш впізнаваних пам'яток Європи.

Фото: instagram.com/museelouvre

6. Музей д'Орсе, Париж

Сюди варто навідатися любителям імпресіонізму, постімпресіонізму та мистецтва другої половини XIX – початку XX століття.

фото: instagram.com/museeorsay

7. Музей сучасного мистецтва (МоМА), Нью-Йорк

MoMA є одним з найвпливовіших музеїв сучасного мистецтва у світі. Його акаунт постійно поповнюється знімками та відеоінсталяціями, картинами, фотографіями та іншими творами мистецтва.

Фото: instagram.com/themuseumofmodernart

8. Музей Метрополітен, Нью-Йорк

Акаунт одного з головних музеїв США потрапляє у всі збірки найкращих музейних Instagram. Зрозуміло, що і ми його рекомендуємо.

Фото: instagram.com/metmuseum

9. Музей Ван Гога в Амстердамі

На сторінці музею розміщують цікаві добірки, наприклад зображення взуття з різних полотен Ван Гога.

Фото: instagram.com/vangoghmuseum

10. Музей сучасного мистецтва у Стамбулі

На сторінці Istanbul Modern можна побачити виставкові зали, а також найвідоміші картини.

Фото: instagram.com/istanbulmodern

11. Віртуальні екскурсії японським музеєм Ghibli

Музей Ghibli є частиною однойменної анімаційної студії, де знімається аніме. Ролики й екскурсії можна подивитися на офіційному YouTube-каналі.

12. Музей англійської сільського життя

На Музей англійської сільського життя (MERL) варто підписатися хоча б через неймовірні фотографії овечок, корів, свиней та іншої живності.

Фото: instagram.com/the.merl

13. Будинок-музей Фріди Кало

Тут періодично публікують фотографії самої Фріди та її картин, а також оздоблення кімнат, де вона жила і творила.

Фото: instagram.com/museofridakahlo

14. Музей коронавірусного мистецтва

В Instagram з'явився профільний музей, де зібрані різноманітні відео, фото, колажі, картини, графіті та скульптури на тему карантину, коронавірусу та ізоляції. Артпростір створили друзі з Барселони у кінці березня 2020 року.

Поцікавтеся, будь ласка, не пошкодуєте.

Фото: instagram.com/covidartmuseum

15. Гід по сучасному мистецтву

Сторінка з простою назвою Art налічує 540 тисяч підписників. Головна її мета – зібрати якомога більше виняткових робіт сучасного художників. Під кожним дописом вказано ім'я автора і посилання на його профіль або контакти. Ви будете у захваті!

Фото: instagram.com/art

Нагадаємо, раніше ми розповідали про музеї і виставки, які можна відвідати онлайн.

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Джерело: Сьогодні
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