12 дітей, які з'явилися на світ із зовнішністю пенсіонерів (фото)
Ці неймовірні знімки можуть здивувати будь-якого
Користувачі ресурсу Reddit вирішили зібрати всі знімки новонароджених дітей із зовнішністю старців в одному розділі й назвали його Old Babies. Тепер там зберігаються тисячі фотографій малюків, які чомусь народилися схожими на пенсіонерів.
Сьогодні.Lifestyle зібрали 12 найдивовижніших з них:
1. "Мій син. У свідоцтві про народження вказано, що йому всього тиждень. Але зморшки на лобі говорять про те, що це 80-річний дідусь, віддалено схожий на бульдога, який засинає у кріслі, поки жує соску".
2. "Незрозуміло, йому два тижні чи 50 років?"
3. "Схоже, мій син – Бенджамін Баттон".
4. "Нарада директорів пройшла успішно".
5. "Переглянув свої дитячі фотографії і зрозумів, що я й сам – один з тих немовлят-старців!"
6. "Він недавно народився, але вже виглядає на 40 років".
7. "Малюк Трамп".
8. "Тільки не вчи мене жити. Краще допоможи фінансово".
9. "Моєму синові всього півроку, а в нього уже є найкраща фотографія в світі".
10. "Цей малюк тільки народився, але уже втомився від усього".
11. "Денні Де Віто? Ні, мій син".
12. "Сказали Бену, що він схожий на свого дідуся, але він не згоден з цим".
Нагадаємо, раніше ми опублікували фото 15 родичів з майже ідентичною зовнішністю. До того ж 16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.
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