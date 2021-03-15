12 дітей, які з'явилися на світ із зовнішністю пенсіонерів (фото)

Ці неймовірні знімки можуть здивувати будь-якого

Користувачі ресурсу Reddit вирішили зібрати всі знімки новонароджених дітей із зовнішністю старців в одному розділі й назвали його Old Babies. Тепер там зберігаються тисячі фотографій малюків, які чомусь народилися схожими на пенсіонерів.

Сьогодні.Lifestyle зібрали 12 найдивовижніших з них:

1. "Мій син. У свідоцтві про народження вказано, що йому всього тиждень. Але зморшки на лобі говорять про те, що це 80-річний дідусь, віддалено схожий на бульдога, який засинає у кріслі, поки жує соску".

Фото: Reddit | Old Babies

2. "Незрозуміло, йому два тижні чи 50 років?"

Фото: Reddit | Old Babies

3. "Схоже, мій син – Бенджамін Баттон".

Фото: Reddit | Old Babies

4. "Нарада директорів пройшла успішно".

Фото: Reddit | Old Babies

5. "Переглянув свої дитячі фотографії і зрозумів, що я й сам – один з тих немовлят-старців!"

Фото: Reddit | Old Babies

6. "Він недавно народився, але вже виглядає на 40 років".

Фото: Reddit | Old Babies

7. "Малюк Трамп".

Фото: Reddit | Old Babies

8. "Тільки не вчи мене жити. Краще допоможи фінансово".

Фото: Reddit | Old Babies

9. "Моєму синові всього півроку, а в нього уже є найкраща фотографія в світі".

Фото: Reddit | Old Babies

10. "Цей малюк тільки народився, але уже втомився від усього".

Фото: Reddit | Old Babies

11. "Денні Де Віто? Ні, мій син".

Фото: Reddit | Old Babies

12. "Сказали Бену, що він схожий на свого дідуся, але він не згоден з цим".

Фото: Reddit | Old Babies

Нагадаємо, раніше ми опублікували фото 15 родичів з майже ідентичною зовнішністю. До того ж 16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.

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