Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

12 дітей, які з'явилися на світ із зовнішністю пенсіонерів (фото)

Сьогодні, 12:05

Ці неймовірні знімки можуть здивувати будь-якого

Користувачі ресурсу Reddit вирішили зібрати всі знімки новонароджених дітей із зовнішністю старців в одному розділі й назвали його Old Babies. Тепер там зберігаються тисячі фотографій малюків, які чомусь народилися схожими на пенсіонерів.

Сьогодні.Lifestyle зібрали 12 найдивовижніших з них:

1. "Мій син. У свідоцтві про народження вказано, що йому всього тиждень. Але зморшки на лобі говорять про те, що це 80-річний дідусь, віддалено схожий на бульдога, який засинає у кріслі, поки жує соску".

Фото: Reddit | Old Babies

Читайте також:
15 шкільних фотографій, які змусять вас плакати від сміху

2. "Незрозуміло, йому два тижні чи 50 років?"

Фото: Reddit | Old Babies

3. "Схоже, мій син – Бенджамін Баттон".

Фото: Reddit | Old Babies

4. "Нарада директорів пройшла успішно".

Фото: Reddit | Old Babies

5. "Переглянув свої дитячі фотографії і зрозумів, що я й сам – один з тих немовлят-старців!"

Фото: Reddit | Old Babies

6. "Він недавно народився, але вже виглядає на 40 років".

Фото: Reddit | Old Babies

7. "Малюк Трамп".

Фото: Reddit | Old Babies

8. "Тільки не вчи мене жити. Краще допоможи фінансово".

Фото: Reddit | Old Babies

9. "Моєму синові всього півроку, а в нього уже є найкраща фотографія в світі".

Фото: Reddit | Old Babies

10. "Цей малюк тільки народився, але уже втомився від усього".

Фото: Reddit | Old Babies

11. "Денні Де Віто? Ні, мій син".

Фото: Reddit | Old Babies

12. "Сказали Бену, що він схожий на свого дідуся, але він не згоден з цим".

Фото: Reddit | Old Babies

Нагадаємо, раніше ми опублікували фото 15 родичів з майже ідентичною зовнішністю. До того ж 16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Де люблять худеньких, а де - повненьких. Ідеал жіночої краси у різних країнах світу (фото) "Схожий на диявола": чоловік витратив на аномальну зовнішність 153 тисячі гривень (фото) Красені та "гидкі каченята": як виглядали римські імператори (фото) Фото дня. Який вигляд мають типові дівчата з різних країн світу
фото діти аномалії зовнішність
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

Вчора, 17:04Смачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

Вчора, 09:20Зірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

Вчора, 07:20Events

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:35Events

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

13 березняФаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

13 березняЗірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

13 березняПсихо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

13 березняЗірково

Тоню Матвієнко помітили в обіймах чоловіка, і це не Мірзоян

12 березняМодно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

12 березняПсихо

Як впливає на знаки зодіаку молодик 13 березня

12 березняNo Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

12 березняEvents

Прощена неділя-2021: традиції дня

12 березняПсихо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Новини партнерів

Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день
Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти