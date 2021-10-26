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1000 робіт Воргола продають по 250 доларів. Але лише одна з них – оригінал

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
26 жовтня, 17:34
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Автори проекту зізналися, що самі не знають, яка із робіт справжня і вони сумніваються, що фахівці зможуть відрізнити оригінал від підробки
Малюнок Енді Уорхола під назвою "Феї" оцінюють у 20 тисяч доларів
Малюнок Енді Уорхола під назвою "Феї" оцінюють у 20 тисяч доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Американська група креативників MSCHF, які спеціалізуються на створенні різного спектру творів мистецтва, від плагінів для браузерів до кросівок, придумала новий спосіб заробити.

Хлопці виставили на аукціон 1000 копій малюнка Енді Воргола під назвою "Феї", створеного ним у 1954 році. Кожна копія продається за 250 доларів.

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Цікаво, що серед робіт є і оригінал, вартість якого оцінюють у 20 тисяч доларів. Креативники зізнаються, що самі не знають, яка з них справжня і належить руці Воргола.

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Для створення копій художники використовували роботизовану руку. Апарат відтворив малюнок Воргола на 999 аркушах паперу. Потім MSCHF зістарили матеріал під впливом світла, вологи і тепла.

Кожен малюнок назвали "Ймовірно, справжня версія "Фей" Енді Воргола".

Процес створення нової картини "Феї" Уорхола
Процес створення нової картини "Феї" Уорхола / Фото: CNN

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Суть проекту в тому, щоб висміяти зацикленість шанувальників сучасного мистецтва. Також автори вирішили наголосити, що сам митець отримує відчутну фінансову вигоду в тому випадку, якщо буде продано копії його робіт.

Відтворити роботи Воргола в MSCHF вирішили тому, що він сам був прихильником масового виробництва мистецтва, як і споживчих товарів.

Звісно, досвідчений фахівець зможе розпізнати оригінал.

Креативний директор MSCHF Лукас Бентел зазначив, що таким чином власниками нового твору будуть усі люди, які його купили, одночасно.

Читайте також: Джаред Лето зіграє знаменитого художника українського походження Енді Воргола

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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