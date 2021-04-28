10 реальних фотографій, у справжність яких складно повірити
На Землі є дивовижні місця, де відчуваєш себе, як на знімальному майданчику або у комп'ютерній грі. Казкове оточення і незвичне світло, як з'ясувалося, можуть творити чудеса
Світ настільки цікавий та різноманітний, що упродовж усього свого життя ми не перестаємо дивуватися деяким речам.
Наприклад, на Землі є дивовижні локації, де відчуваєш себе, як на знімальному майданчику або у комп'ютерній грі. Казкове оточення, незвичне світло і кілька випадкових збігів дійсно можуть творити чудеса!
Life Сьогодні зібрали для вас 10 приголомшливих реалістичних фотографій, які виглядають так, наче це скріншоти з відеоігор.
1. "Будинок відьми" в Беверлі-Гіллз
2. Антени на даху вежі Sutro Tower у Сан-Франциско виглядають, як корабель-привид
3. Скелі в Чехії схожі на кадр із відеогри або з фільму в жанрі фентезі
4. Хмари вулканічного попелу в Чилі дуже схожі на гігантського монстра
5. Оппстрін, Норвегія. Як у казці
6. Як постер до фільму жахів
7. Це стародавнє місто в Японії схоже на знімальний майданчик фільму
8. Мон-Сен-Мішель у Франції виглядає як логотип Діснея
9. Відображення світла з кімнати виглядає як люк у небі
10. Фотографія заходу виглядає так, ніби це кадр з GTA
Нагадаємо, раніше ми опублікували добірку з 17 знімків, які змушують вас по-іншому поглянути на світ. Крім цього, Life Сьогодні знайшли 15 цікавих фото, всю красу яких зрозуміють тільки естети.
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