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10 реальних фотографій, у справжність яких складно повірити

Сьогодні, 14:35

На Землі є дивовижні місця, де відчуваєш себе, як на знімальному майданчику або у комп'ютерній грі. Казкове оточення і незвичне світло, як з'ясувалося, можуть творити чудеса

Світ настільки цікавий та різноманітний, що упродовж усього свого життя ми не перестаємо дивуватися деяким речам.

Наприклад, на Землі є дивовижні локації, де відчуваєш себе, як на знімальному майданчику або у комп'ютерній грі. Казкове оточення, незвичне світло і кілька випадкових збігів дійсно можуть творити чудеса!

Life Сьогодні зібрали для вас 10 приголомшливих реалістичних фотографій, які виглядають так, наче це скріншоти з відеоігор.

1. "Будинок відьми" в Беверлі-Гіллз

Фото: Reddit

2. Антени на даху вежі Sutro Tower у Сан-Франциско виглядають, як корабель-привид

Фото: Reddit

3. Скелі в Чехії схожі на кадр із відеогри або з фільму в жанрі фентезі

Фото: Reddit

4. Хмари вулканічного попелу в Чилі дуже схожі на гігантського монстра

Фото: Reddit

5. Оппстрін, Норвегія. Як у казці

Фото: Reddit

6. Як постер до фільму жахів

Фото: Reddit

7. Це стародавнє місто в Японії схоже на знімальний майданчик фільму

Фото: Reddit

8. Мон-Сен-Мішель у Франції виглядає як логотип Діснея

Фото: Reddit

9. Відображення світла з кімнати виглядає як люк у небі

Фото: Reddit

10. Фотографія заходу виглядає так, ніби це кадр з GTA

Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше ми опублікували добірку з 17 знімків, які змушують вас по-іншому поглянути на світ. Крім цього, Life Сьогодні знайшли 15 цікавих фото, всю красу яких зрозуміють тільки естети.

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Джерело: Сьогодні
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